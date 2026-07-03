La Selección Colombia vivió un momento de tensión en su duelo de este viernes 3 de julio contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de la inesperada lesión que sufrió el delantero Jhon Córdoba en los primeros minutos del compromiso.

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El incidente se presentó muy temprano, exactamente al minuto 6, cuando el atacante colombiano fue a disputar un balón dividido con un defensor central del equipo africano.

En medio del forcejeo propio de la jugada, Córdoba sintió una molestia que de inmediato encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en el banco de suplentes.

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Acá, la jugada en cuestión:

ATENCIÓN: se lesionó Jhon Córdoba y en su lugar ingresó Luis Suárez. ⚽ #ESPNMundial

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Aunque en un primer momento el delantero intentó continuar en el terreno de juego, evidenciando su intención de no abandonar al equipo en una instancia definitiva del torneo, con el paso de los minutos la incomodidad física se hizo más evidente.

Finalmente, el jugador no pudo seguir y solicitó el cambio, obligando a una modificación temprana en el esquema del equipo nacional. En su lugar entró Luis Javier Suárez.

La salida de Córdoba representó un golpe para Colombia, no solo por tratarse de un partido de eliminación directa, sino también por el impacto que puede tener en el desarrollo ofensivo del equipo. El delantero venía siendo una de las piezas importantes en el frente de ataque, por lo que su ausencia obligó a replantear rápidamente la estrategia.

Hasta el momento, no se ha entregado un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión ni el tiempo de incapacidad del jugador, lo que mantiene la incertidumbre de cara a una eventual clasificación a la siguiente ronda.

El cuerpo técnico y los aficionados estarán atentos a la evolución de Jhon Córdoba en las próximas horas, esperando que no se trate de una lesión de consideración que lo deje por fuera del resto del Mundial.

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