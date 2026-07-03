La Selección Colombia afronta un nuevo reto en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta a Ghana buscando asegurar su clasificación a los octavos de final y confirmar el bueno momento luego de una destacada fase de grupos, en la que terminó primero.
(Vea también: “Puntos flacos”: Queiroz reveló qué sabe de la Selección Colombia que podría darle ventaja)
Fiel a la idea futbolística que le ha dado resultados durante el proceso, Lorenzo vuelve a confiar en la base que llevó a la ‘Tricolor’ hasta esta instancia del campeonato.
Titular de Colombia contra Ghana
Los elegidos por Néstor Lorenzo para iniciar el compromiso son:
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Dávinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jéfferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥
Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇬🇭 en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/ZTX6QwGHU0
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026
Lorenzo mantiene su columna vertebral
El seleccionador colombiano vuelve a respaldar a los jugadores que han sido protagonistas durante el Mundial, apostando por la continuidad como una de las fortalezas del equipo.
La experiencia de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y la seguridad de Camilo Vargas aparecen nuevamente como pilares de la Selección.
Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana
El compromiso se disputa este viernes 03 de julio desde las 8:30 de la noche, hora de Colombia.
La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN, DirecTV Sports y Disney+. Además, Pulzo Deportes tendrá el cubrimiento EN VIVO.
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