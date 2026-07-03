La Selección Colombia afronta un nuevo reto en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta a Ghana buscando asegurar su clasificación a los octavos de final y confirmar el bueno momento luego de una destacada fase de grupos, en la que terminó primero.

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Fiel a la idea futbolística que le ha dado resultados durante el proceso, Lorenzo vuelve a confiar en la base que llevó a la ‘Tricolor’ hasta esta instancia del campeonato.

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Titular de Colombia contra Ghana

Los elegidos por Néstor Lorenzo para iniciar el compromiso son:

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jéfferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Córdoba.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇬🇭 en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/ZTX6QwGHU0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026

Lorenzo mantiene su columna vertebral

El seleccionador colombiano vuelve a respaldar a los jugadores que han sido protagonistas durante el Mundial, apostando por la continuidad como una de las fortalezas del equipo.

La experiencia de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y la seguridad de Camilo Vargas aparecen nuevamente como pilares de la Selección.

Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana

El compromiso se disputa este viernes 03 de julio desde las 8:30 de la noche, hora de Colombia.

La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN, DirecTV Sports y Disney+. Además, Pulzo Deportes tendrá el cubrimiento EN VIVO.

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