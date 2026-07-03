Escrito por:  Redacción Fútbol
Jul 3, 2026 - 7:09 pm

La Selección Colombia afronta un nuevo reto en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta a Ghana buscando asegurar su clasificación a los octavos de final y confirmar el bueno momento luego de una destacada fase de grupos, en la que terminó primero.

(Vea también: “Puntos flacos”: Queiroz reveló qué sabe de la Selección Colombia que podría darle ventaja)

Fiel a la idea futbolística que le ha dado resultados durante el proceso, Lorenzo vuelve a confiar en la base que llevó a la ‘Tricolor’ hasta esta instancia del campeonato.

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Titular de Colombia contra Ghana

Los elegidos por Néstor Lorenzo para iniciar el compromiso son:

  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Dávinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jéfferson Lerma
  • Gustavo Puerta
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Jhon Córdoba.

Lorenzo mantiene su columna vertebral

El seleccionador colombiano vuelve a respaldar a los jugadores que han sido protagonistas durante el Mundial, apostando por la continuidad como una de las fortalezas del equipo.

La experiencia de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y la seguridad de Camilo Vargas aparecen nuevamente como pilares de la Selección.

Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana

El compromiso se disputa este viernes 03 de julio desde las 8:30 de la noche, hora de Colombia.

La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN, DirecTV Sports y Disney+. Además, Pulzo Deportes tendrá el cubrimiento EN VIVO.

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