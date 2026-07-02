En la noche de este miércoles, previo al partido de España vs. Austria, el técnico europeo Luis de la Fuente sorprendió a Colombia porque aseguró que el combinado nacional viene haciendo las cosas bien, que ha sido de las únicas que lo ha podido derrotar en los últimos años y que por eso es una de las candidatas para quedarse con el título de campeón mundial.

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Estas fueron las palabras del español:

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Esto sorprendió de gran manera porque hasta ahora, nadie había puesto al combinado nacional como favorito, teniendo en cuenta que Francia, Argentina e incluso el mismo España está, sobre el papel, un escalón más arriba.

De esto fue consultado precisamente el técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo, quien aseguró que prefiere no ponerse ese peso encima, sino ir afrontando cada encuentro con humildad.

“Es un elogio del profesor De La Fuente y se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito, aunque cada vez que nos tocó hacernos cargo de esas situaciones, lo hicimos. Todo eso demuestra un crecimiento de parte de Colombia”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Y agregó: “Salvo con Portugal, incluso los amistosos, nos decían que éramos favoritos y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso, especialmente porque quedan excelentes selecciones. Se está viendo que la línea es muy finita entre el que pasa y el que no”.

Sin embargo, este equipo se ve que no se deja influenciar por esos comentarios, sino que por el contrario se mantiene sereno, seguro y con los pies en la tierra afrontando cada encuentro.

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Por lo pronto, el combinado nacional se mantiene concentrado en avanzar en la copa, recordando que en dieciseisavos de final tiene un duro compromiso frente a Ghana este viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche.

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