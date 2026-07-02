Tras rotar parte de la nómina frente a Portugal, todo apunta a que el técnico de la Selección Colombia volverá a su alineación habitual para afrontar los dieciseisavos de final ante Ghana.

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(Vea también: La Selección Colombia ya está en Kansas City y se alista para su próximo partido del Mundial)

La Selección Colombia volvería a presentar novedades en su formación para el partido frente a Ghana, un compromiso decisivo que definirá su continuidad en el Mundial 2026.

Luego de utilizar una nómina con algunas variantes ante Portugal, cuando la clasificación ya estaba asegurada, el técnico Néstor Lorenzo volvería a apostar por la base que ha utilizado durante gran parte del proceso y con la que comenzó la Copa del Mundo.

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Los cambios que tendría Colombia frente a Ghana

Las principales modificaciones estarían en dos posiciones respecto al equipo que empató sin goles frente a Portugal.

En defensa, Daniel Muñoz regresaría al lateral derecho en lugar de Santiago Arias, mientras que por el costado izquierdo Johan Mojica recuperaría su lugar por Deiver Machado.

La otra novedad estaría en el ataque. Luis Javier Suárez volvería a ser el delantero centro, reemplazando a Jhon Córdoba, quien fue el atacante elegido para el último compromiso de la fase de grupos.

Así sería la formación de Colombia contra Ghana

Con esos cambios, Colombia alinearía con Camilo Vargas en el arco. La defensa estaría integrada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En el mediocampo continuarían Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, mientras que Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz se moverían detrás del único delantero.

El encargado de liderar el ataque sería Luis Javier Suárez, en una formación que representa el regreso al equipo habitual con el que Néstor Lorenzo inició el Mundial ante Uzbekistán.

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