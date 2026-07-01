La Selección Colombia se prepara para un importante encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de julio, pues después de derrotar a Uzbekistán y Congo y empatar con Portugal, el combinado nacional ahora se mide con Ghana en los dieciseisavos de final del certamen.

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(Ver también: Uniforme definido de la Selección Colombia para el partido vs. Ghana en el Mundial)

Este será un encuentro muy complicado, ya que a Ghana lo dirige Carlos Queiroz que es un técnico que suele tener a equipos muy organizados, con un bloque bajo difícil de romper y con la idea de buscar el contragolpe.

No obstante, el combinado nacional ha mostrado muy buenas cualidades a lo largo del certamen, con desmarques, movimientos en sus jugadores, llegada de los laterales y mucho más.

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Ahora, este encuentro será el último de los dieciseisavos de final, por lo que los jugadores han tenido tiempo de recuperarse, descansar e incluso tener un día libre junto a sus familiares.

Quién será el árbitro de Colombia vs. Ghana

Por parte de la Fifa, ya están todos los detalles para que este encuentro se lleve de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que lo único que faltaba era el tema del árbitro.

Este miércoles, primero de julio, se definió que la persona encargada de impartir justicia será el francés Clement Turpin, quien estará acompañado en cancha por Nicolas Danos y Benjamin Pages.

Por su parte, en el VAR estarán Alejandro Hernández y José Enrique Naranjo, ambos de nacionalidad española.

Clement Turpin será el juez central del partido entre Colombia y Ghana. pic.twitter.com/JBujCMTNGU — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) July 1, 2026

Cabe recordar que Turpin es uno de los mejores árbitros del mundo en la actualidad. Es más, en 2025 fue elegido por la IIFHS como el mejor juez del mundo debido a sus decisiones, forma de llevar los compromisos y mucho más.

(Ver también: Qué canales transmiten los dieciseisavos de final del Mundial en Colombia; Colombia-Ghana y más)

A qué hora es Colombia vs. Ghana

Cabe recordar que este encuentro será el viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana, en el estadio de Kansas City, Estados Unidos.

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