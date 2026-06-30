En la noche de este lunes, 29 de junio, Países Bajos quedó eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 luego de caer con Marruecos en los dieciseisavos de final.

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Este fue un compromiso que se jugó en Monterrey y fue bastante emocionante, puesto que aunque Marruecos manejó gran parte del encuentro, el cuadro europeo se fue arriba primero por medio de Cody Gakpo, quien marcó y celebró mirando al cielo por el bebé que había acabado de perder apenas unos días atrás.

Sin embargo, cuando el partido se estaba acabando apareció el central africano para cabecear solo dentro del área, empatar y hacer que la serie se definiera desde el punto penalti. Allí, Bono fue figura para atajar un penalti claro y así, Marruecos consiguió su clasificación.

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Ahora, uno de los principales señalados por esta eliminación fue el técnico Ronald Koeman, quien le entregó la responsabilidad a su rival, jugó muy defensivo y por eso le llovieron críticas, puesto que Países Bajos nunca jugaba así y lo hizo en un momento muy importante.

No obstante, luego del encuentro Koeman se defendió, asegurando que todos pedían que pusiera a cinco defensores y, cuando lo hizo, ahí sí no les gustó. Igual, dijo que él lo volvería a hacer.

Ahora, horas después de su eliminación, se conoció que el técnico renunció a su cargo, justo por esta prematura eliminación.

🚨 BREAKING: Ronald Koeman resigns and leaves his job as Netherlands head coach. 🇳🇱 pic.twitter.com/AScGNpKUgo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Cómo le fue a Ronald Koeman con Países Bajos

Vale la pena recordar que Koeman asumió como técnico de Países Bajos justo después del Mundial 2022, que fue el último torneo de Louis Van Gaal como seleccionador de ese país.

Desde entonces, el equipo clasificó a la Eurocopa y posteriormente a este Mundial. De hecho, en el torneo europeo dejó dudas en la primera ronda, puesto que ganó un encuentro, empató otro y perdió otro, pero logró acceder a las finales. Allí, en octavos, venció a Rumania, luego en cuartos a Turquía y en semifinales perdió con Inglaterra.

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Así llegó a esta Copa del Mundo, en la que muchos la ponían incluso como favorita, pero en el juego nunca fue tan convincente y al final salió apenas en la segunda ronda del torneo.

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