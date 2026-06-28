Millonarios ya comenzó los trabajos para preparar el segundo semestre de 2026, pues luego de unos meses bastante complicados, en los que el equipo no obtuvo buenos resultados, ahora los jugadores volvieron a los entrenamientos para buscar revertir la situación en la segunda parte del año.

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(Ver también: Confirman nueva salida en Millonarios para el segundo semestre; ¿firmará con Santa Fe?)

De hecho, según ha compartido el equipo, de la mano del cuerpo técnico de Fabián Bustos los jugadores han comenzado trabajo físico y técnico con la idea de llegar con las mejores condiciones posibles al campeonato.

Ahora, los hinchas igual no dejan de estar preocupados porque aunque ya terminó junio, el equipo aún no anuncia ningún refuerzo, que es necesario para ser más competitivo en el ámbito nacional.

Quién será el nuevo arquero de Millonarios

De hecho, hay una posición que se necesita reforzar y es la del arquero, puesto que Diego Novoa terminó contrato y Guillermo de Amores no da garantías, por lo que las directivas se han movido rápido para buscarlo.

Es más, en las últimas horas el periodista Guillermo Arango confirmó que ya se llegó a un acuerdo y el nuevo guardián del arco ‘Embajador’ será Javier Burrai, de 35 años, que es un argentino nacionalizado ecuatoriano.

Ⓜ️ 🇦🇷 Javier Burrai (35) llegará entre lunes y martes a Bogotá para realizarse los exámenes médicos y luego firmar como nuevo arquero de @MillosFCoficial 🧤⚽️ También hay gestiones avanzadas por Joan Parra, arquero de @oncecaldas, y Francisco Chaverra, extremo de @DIM_Oficial pic.twitter.com/bhnf1NA6kC — Guillermo Arango (@guilloarango) June 28, 2026

Este es un guardameta de mucha experiencia y por eso era el favorito de Bustos para que sea el arquero titular del equipo bogotano. Cabe recordar que este jugador ha pasado por varios equipos e incluso ha representado a la Selección Ecuador en alguna oportunidad.

En los equipos que ha estado hasta ahora aparecen:

Arsenal.

Deportivo Camioneros.

Guillermo Brown.

Sarmiento de Junín.

Gimnasia y Esgrima.

Macará.

Barcelona.

Talleres de Córdoba.

Además, en su palmarés cuenta con cuatro títulos y varias menciones individuales, por lo que espera ser importante en el equipo bogotano.

(Ver también: Periodista de ESPN explotó por Millonarios: “Mucha hinchada para un equipo así de chiquito”)

Por otro lado, Guillermo Arango aseguró que se está negociando con Francisco Chaverra, quien estaba jugando con Independiente Medellín.

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