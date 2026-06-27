Este sábado, 27 de junio, terminó la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues con el compromiso entre Argentina y Jordania y Austria contra Argelia finalizó oficialmente la ronda en la que clasificaron los mejores 32 equipos del planeta.

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De hecho, la primera ronda dejó varias sorpresas, sobre todo la eliminación de Uruguay y la clasificación de Cabo Verde, pero también quedó en evidencia que el máximo candidato a quedarse con el título es Francia, que está jugando bastante bien.

Sin embargo, en la Copa del Mundo cualquier cosa puede pasar y por eso lo que viene será tan interesante, porque se esperan más sorpresas en medio de los partidazos que habrá a lo largo de la semana.

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De esta manera, los partidos que se vienen en el Mundial 2026 por los próximos días son:

Domingo 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica: 2:00 de la tarde.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón: 12:00 del mediodía.

Alemania vs. Paraguay: 3:30 de la tarde.

Países Bajos vs. Marruecos: 8:00 de la noche.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega: 12:00 del mediodía.

Francia vs. Suecia: 4:00 de la tarde.

México vs. Ecuador: 8:00 de la noche.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo: 11:00 de la mañana.

Bélgica vs. Senegal: 3:00 de la tarde.

Estados Unidos vs. Bosnia: 7:00 de la noche.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria: 2:00 de la tarde.

Portugal vs. Croacia: 6:00 de la tarde.

Suiza vs. Argelia: 10:00 de la noche.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto: 1:00 de la tarde.

Argentina vs. Cabo Verde: 5:00 de la tarde.

Colombia vs. Ghana: 8:30 de la noche.

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Así las cosas, los aficionados están pendientes para los partidos que se vienen, porque aún quedan varios compromisos muy interesantes que pueden dejar más sorpresas en el camino.

Cabe recordar que los cuadros están de la siguiente manera, con los latinoamericanos por un lado y los europeos, por el otro:

El Mundial quedó dividido en dos mundos:

De un lado: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Del otro: España, Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos y Croacia. Es como si el Mundial hubiera creado una Copa América y una Eurocopa paralelas con invitados especiales. El… pic.twitter.com/i77UlFhvFr — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 28, 2026

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