Uruguay vuelve a tocar fondo en su historia al perder 1-0 contra España en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Con ese resultado, los ‘Charrúas’ se despiden prematuramente del certamen al no tener chances de pasar como mejor tercera.

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El partido empezó muy trabado por el esquema sólido que suelen proponer los dos veces campeones del Mundo, que suelen resguardarse en sus líneas de volantes para luego atacar. Esto bloqueó la magia de jugadores como Lamine Yamal o Pedri.

Sin embargo, todo cambió antes de que terminara el primer tiempo. Una jugada dentro del área permitió a Álex Baena rematar un balón suave que alcanzó a picar. Parecía fácil de detener, pero de manera increíble se le pasó por debajo de las manos al golero Fernando Muslera y esto provocó que se abriera el marcador más por un error propio que por una virtud del rival.

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¡GOL DE ESPAÑA! Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Esto hizo que Marcelo Bielsa sacara en el entretiempo al arquero de Estudiantes de la Plata y metiera a Sergio Rochet en su reemplazo para los otros 90 minutos.

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En el segundo tiempo los uruguayos arrancaron temerosos de iniciativa, pero poco a poco fueron invadiendo el área rival con más corazón que fútbol, lo que dejó espacios para que los españoles metieran susto hasta con un balón de Ferrán Torres en el palo.

Pese a ello, el encuentro terminó con victoria de la roja por la mínima y dejó al primer campeón del mundo sin oportunidad de clasificar y sin haber conseguido un solo triunfo en esta edición del certamen. Solo consiguió dos puntos producto de sus empates contra Arabia y Cabo Verde, que en el papel parecían rivales de trámite.

Con ello, quedaron por detrás de los europeos y africanos, debutantes en el Mundial. Con ello, los dirigidos por Bielsa no tienen chances de pasar como mejores terceros y es posible que el estratega argentino no siga en el banquillo ‘Charrúa’.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H con la victoria de España vs. Uruguay y el empate de Cabo Verde vs. Arabia Saudita:

Diferencia de gol Goles a favor Goles en contra Puntos España +5 5 0 7 Cabo Verde 0 2 2 3 Uruguay -1 3 4 2 Arabia Saudita -1 1 5 2

Con estos resultados, Cabo Verde tendrá la difícil tarea de enfrentar en dieciseisavos de final a la actual campeona del Mundo, Argentina, que viene con un Messi enchufado para defender la corona. Por su parte, España jugará contra la segunda del grupo de la albiceleste, que está en disputa entre Austria y Argelia.

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