Este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia tendrá su último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se mide con Portugal en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.

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Este pinta para ser un partidazo porque más allá de que ambos están clasificados a los dieciseisavos de final, igual los dos equipos necesitan de la victoria para quedarse con la primera posición del grupo y que así el camino sea un poco más llevadero.

Ante esto, el técnico Néstor Lorenzo habló acerca del compromiso desde la Florida y se refirió a temas como el análisis del rival, cambios en la nómina titular y más.

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En cuanto al tema de Juan Fernando Quintero, por ejemplo, que muchos piden para ser titular, el técnico fue contundente y aseguró que lo usará cuando así lo requiera el partido.

“No muchos cambios, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien. Las posibilidades están para todos, todos están disponibles para jugar. Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. La carga de Lucho Díaz es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, él se recupera rápido; por supuesto lo tenemos en cuenta y vamos evaluando”, dijo Lorenzo.

Y sobre quién será el referente en ataque, agregó: “Jhon tiene una característica diferente a Luis (Suárez) y a Cucho (Hernández). Cualquiera se puede adaptar a este tipo de partido. Portugal no es un equipo con alguna debilidad, es muy fuerte en todas sus líneas. Buscaremos la mejor opción tanto en lo físico como en lo táctico”.

De hecho, el técnico aseguró que, al igual que para la hinchada y la prensa, entienden que este partido es clave para el resto del campeonato, puesto que, sobre el papel, podría tocar un poco más sencillo, aunque a partir de los dieciseisavos todos los rivales son igual de complicados.

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Lo cierto es que hay ilusión con la Selección Colombia porque viene de ganar dos compromisos, frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y ahora sueña con avanzar como líder de su grupo.

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