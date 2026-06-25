El Mundial 2026 sigue dejando imágenes surreales, (¿sacadas de la imaginación?) y una de las más comentadas se produjo durante el partido entre Estados Unidos y Turquía.

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Las cámaras de la transmisión enfocaron a los actores Brad Pitt y Edward Norton, quienes aparecieron juntos en las tribunas y rápidamente se convirtieron en tendencia.

Brad Pitt y Edward Norton sorprendieron en el Mundial 2026

La producción del encuentro mostró por algunos segundos a las dos figuras de Hollywood disfrutando del compromiso desde uno de los palcos del estadio. De lado quedó el resultado, la imagen bastó para que miles de aficionados comenzaran a compartir capturas y videos en redes sociales.

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Muchos usuarios no tardaron en recordar su participación en la película ‘El club de la pelea’, considerada una de las cintas de culto más importantes de finales de los años noventa.

Porque edward norton esta hablando solo? pic.twitter.com/fJAhZI6zXB — Dambalad ⭕ (@Dambalad1) June 26, 2026

‘El club de la pelea’, presente en el Mundial 2026

Después de que ambos aparecieran en pantalla, las plataformas digitales se inundaron de comentarios. Varios aficionados bromearon con que “la primera regla del Mundial es no hablar del Mundial”, en referencia a una de las frases más recordadas de la película.

También bromearon con el hecho de que Norton estaba hablando solo; quizás, a punto de golpearse a sí mismo.

Otros usuarios celebraron volver a ver juntos a los dos actores, cuya dupla marcó a toda una generación de cinéfilos.

I did not recognize Edward Norton during the live shot https://t.co/rizMk2qOWu — David (nobody/somebody) (@LaichItIs) June 26, 2026

Imaginate ir a ver un partido del mundial y cruzarte a Edward Norton hablando solo https://t.co/OeAfpNhvgy — Lencii_ (Viuda del Bodo/Glimt 🇳🇴 ) (@Lenc1_) June 26, 2026

El Club de la Pelea viendo jugar a eeuu. Brad Pitt y Edward Norton — @Vicvaporu 🇦🇷 (@vicky5219) June 26, 2026

durante el partido de turquía contra estados unidos pudimos captar a edward norton hablando consigo mismo pic.twitter.com/pKSXfmh6Po — luis reséndiz (@lapetitemachine) June 26, 2026

I cant believe Edward Norton went to the World Cup game by himself. Just standing there alone. #FIFAWorldCup #usa #worldcup pic.twitter.com/OduuJTgKAX — Definitely Stanley Roberts. Definitely White (@DeucesJr) June 26, 2026

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