Empecemos aclarando que este cuadro es momentáneo, y se armó con la victoria de Ecuador sobre Alemania.

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(Vea también: [Video] Julio Jaramillo revivió en Mundial 2026: remontada de Ecuador a Alemania hizo sonar ‘Nuestro juramento’)

Con los grupos A, B, C y E ya definidos, el Mundial 2026 empieza a perfilar su fase eliminatoria. Sin embargo, la mayoría de los emparejamientos siguen siendo provisionales, pues aún faltan selecciones por definir su posición y los mejores terceros todavía no están completamente decididos.

Los clasificados, de momento, a la siguiente fase son:

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México (1°)

Estados Unidos (1°)

Alemania (1°)

Argentina (1°)

Brasil (1°)

Francia (1°)

Suiza (1°)

Colombia (1°)

Canadá (2°)

Bosnia y Herzegovina (3°)

Marruecos (2°)

Sudáfrica (2°)

Ecuador (3°).

Corea del Sur y Escocia son terceros que deben esperar el cierre de los otros grupos para ver si se meten entre los 16.

¿Cómo están las llaves del Mundial de momento?

Por ahora, los cruces proyectados serían:

Alemania vs. Paraguay.

Francia vs. Suecia.

Sudáfrica vs. Canadá.

Países Bajos vs. Marruecos.

Portugal vs. Ghana.

España vs. Austria.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Egipto vs. Corea del Sur.

Brasil vs. Japón.

Costa de Marfil vs. Noruega.

México vs. Escocia.

Inglaterra vs. Ecuador.

Argentina vs. Uruguay.

Australia vs. Irán.

Suiza vs. Argelia.

Colombia vs. Croacia.

No obstante, solo Sudáfrica vs. Canadá está completamente asegurado, ya que todavía quedan grupos por disputarse y la clasificación de algunos terceros continúa abierta.

¿Qué rival podría tener Colombia?

Colombia aparece emparejada provisionalmente con Croacia, que de momento es tercero en su grupo. Sin embargo, cualquier movimiento en los grupos pendientes podría modificar ese cruce.

Brasil, mientras tanto, se enfrentaría de momento a Japón y evitaría un choque con otra potencia como países bajos.

Argentina, que ya aseguró el liderato de su grupo, espera al segundo clasificado de la zona de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. En este momento el rival sería Uruguay, aunque el panorama podría cambiar en la última jornada.

La recta final de la fase de grupos promete alterar varias de las llaves proyectadas. También siguen en carrera terceros como Escocia y Corea del Sur, que esperan una combinación de resultados para mantenerse con vida en el torneo.

Por eso, aunque el Mundial 2026 ya deja ver posibles partidazos como un eventual Alemania-Francia (en cuartos) o un Argentina-Uruguay, el cuadro definitivo todavía está lejos de quedar escrito. La última palabra la tendrán las jornadas que restan por disputarse.

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