Contra todo pronostico y con prácticamente nada a su favor, Ecuador creyó en la épica y consiguió un memorable triunfo 2-1 contra Alemania para seguir con vida en el Mundial 2026, cuando las estadísticas la daban por muerta. Por los sudamericanos anotaron Nilson Angulo y Gonzalo Plata, mientras que por los europeos marcó Leroy Sané.

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Los ecuatorianos necesitaban una victoria para clasificar a dieciseisavos de final, y todo se puso cuesta arriba cuando bien temprano, sobre el minuto 2, la ‘Mannschaft’ se puso por delante en el marcador con el tanto de Sané. Sin embargo, la ‘Tri’ no la iba a dejar fácil y 7 minutos más tarde consiguió el empate en un gran remate de Angulo, quien mandó el balón pegado contra el palo izquierdo del arco custodiado por Manuel Neuer.

De ahí en adelante, ambas selecciones salieron a buscar el triunfo, pues los alemanes querían el puntaje perfecto, pese a que ya tenían asegurado el liderato del grupo E. Sin embargo, los sudamericanos no se la pusieron difícil e insistieron en la victoria, ya que el empate parcial también los hacía empacar maletas para devolverse a casa.

El sacrificio obtuvo su recompensa sobre el minuto 77 gracias a un tiro de esquina. La jugada parecía sacada de una serie de ficción porque hubo un cabezazo previo que parecía que Neuer iba a atrapar. Sin embargo, apareció la pierna milagrosa de Gonzalo Plata para desviar la esférica y enviarla al fondo de la red.

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