Un nuevo episodio de violencia entre hinchas volvió a prender las alarmas en el fútbol ecuatoriano. En esta ocasión, seguidores de Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona protagonizaron una batalla campal durante un banderazo previo al partido de este jueves entre Ecuador y Alemania por la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026.

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Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes, muestran cómo un encuentro que inicialmente tenía un ambiente de fiesta terminó en un enfrentamiento violento entre grupos de aficionados.

En los clips se observa a decenas de personas intercambiando golpes, corriendo en distintas direcciones y lanzando objetos, mientras otros asistentes intentaban alejarse del lugar para evitar quedar en medio del caos.

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Acá, el video de lo sucedido:

🇺🇸🇪🇨 Hinchas de Barcelona y Liga De Quito se agarraron a trompadas en Times Square durante el banderazo Ecuatoriano pic.twitter.com/mNMHRhyydQ — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 25, 2026

Todo ocurrió cuando hinchas de ambos equipos coincidieron en el mismo punto durante el banderazo. Aunque este tipo de eventos suele reunir a seguidores de la selección en un ambiente de apoyo y celebración, la rivalidad histórica entre Liga de Quito y Barcelona terminó imponiéndose, derivando en provocaciones que rápidamente escalaron a agresiones físicas.

Algunos participantes utilizaron palos, banderas e incluso elementos del entorno para atacar a sus rivales, lo que obligó a la intervención de las autoridades para controlar la situación. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial detallado sobre el número de personas heridas o detenidas luego de los disturbios.

La rivalidad entre Liga de Quito y Barcelona es una de las más marcadas del fútbol ecuatoriano. A lo largo de los años, hinchas de ambos equipos han protagonizado enfrentamientos dentro y fuera de los estadios, algunos de ellos con consecuencias graves.

¿Ecuador se juga la clasificación ante Alemania?

Este jueves 25 de junio, a partir de las 3:00 p. m., la selección ecuatoriana enfrentará a su similar de Alemania en el estadio MetLife Stadium, por el partido válido de la tercera fecha del grupo E del Mundial de la Fifa 2026.

🇪🇨 Por nuestra gente 🇪🇨 🆚🇩🇪

⌚ 15H00 (ECU)

📅 Fecha 3 – Fase de Grupos

🏟️ Meadowlands Stadium

🏆 Copa Mundial de la FIFA#UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/QHGHZlLFjA — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026

Alemania llega como líder del grupo con 6 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final. Juega para ratificar su liderato y mantener el puntaje perfecto de cara a la siguiente fase.

Por su parte, Ecuador se juega la vida en el torneo. Luego de empatar sus duelos previos (incluyendo un amargo 0-0 contra Curazao), la ‘Tri’ necesita obligatoriamente derrotar a los tetracampeones alemanes para asegurar el pase directo a dieciseisavos o para aspirar a meterse como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Quedarse con un empate o una derrota los dejaría al borde de la eliminación o fuera del Mundial.

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