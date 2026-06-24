La Selección Colombia cumplió el primer objetivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: clasificar a la segunda ronda del campeonato, al superar un grupo que no era nada sencillo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Qué equipos llevan puntaje perfecto en lo que va del Mundial; Colombia, en la exclusiva lista)

Y es que el combinado nacional viene de ganarle a Uzbekistán y la República Democrática del Congo por 3-1 y 1-0, respectivamente, lo que le permitió ya instalarse en los dieciseisavos de final sin importar qué pase con el duelo contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ahora, dicho juego también es importante, puesto que define si Colombia queda en la primera o la segunda posición, que marcará el camino hasta la final en Nueva York.

Lee También

Dónde jugaría Colombia los dieciseisavos de final del Mundial

Ahora, además de los rivales, esto también define las ciudades, los días y los horarios en los que jugará el combinado nacional.

Por ejemplo, si Colombia gana o empata frente al equipo europeo, terminará en la primera posición del campeonato, así que jugaría el 3 de julio a las 8:30 de la noche en Kansas City frente a uno de los mejores terceros.

Por su parte, si pierde contra el conjunto de Cristiano Ronaldo, quedaría en la segunda posición y se medirá contra el segundo del grupo L el 2 de julio en Toronto, Canadá.

De esta manera, todo se definirá el próximo sábado, 27 de junio, cuando Colombia se enfrente a Portugal a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami, el juego correspondiente al último enfrentamiento de la fase de grupos.

(Ver también: Colombia fue más que el Congo y clasificó a dieciseisavos en partido que debió terminar en goleada)

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial

Cabe recordar que con el triunfo sobre la República Democrática del Congo, el combinado nacional lidera este grupo, que marcha así:

1. Colombia 6 2. Portugal 4 3. RD Congo 1 4. Uzbekistán 0

* Pulzo.com se escribe con Z