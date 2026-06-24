La victoria de la Selección Colombia frente al Congo por 1-0 en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 dejó múltiples reacciones, pero una de las más llamativas fue la de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, quien no ocultó su felicidad por el rendimiento del equipo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

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El excapitán del combinado nacional analizó el partido en un video publicado en su canal de YouTube, donde estuvo acompañado por su esposa, Elvira Redondo Guarnizo. Allí, el samario fue enfático en que el equipo mostró una mejor cara respecto al debut y que ya empieza a consolidarse en el torneo.

El ‘Pibe’ también explicó que este tipo de evolución es normal en torneos cortos como el Mundial, donde los equipos suelen ir tomando ritmo con el paso de los partidos. Según su lectura, Colombia logró soltarse y encontrar su idea de juego colectiva, algo que considera clave para aspirar a cosas importantes.

“Lo que pasa es que el primer partido siempre es bravo, más en estos campeonatos cortos. A pesar de que en el primer partido ganamos, no se jugó tan bien. En el segundo partido ya el equipo soltó. Están trabajando en equipo, que es lo que se dice: primero jueguen en equipo y después individualmente”, añadió.

Uno de los puntos más llamativos de su análisis fue cuando eligió a las figuras del compromiso. Para el histórico ‘10’, no hubo un solo protagonista, sino dos elementos fundamentales en el triunfo: el rendimiento dentro del campo y el apoyo desde las tribunas.

“Las figura del partido, dos: Dávinson Sánchez y el público de Colombia. Esta hinchada se pasó de calidad. Estamos de local en México. ¡Felicitaciones a la hinchada colombiana! Y Dávinson Sánchez la figura. Ya estamos clasificados. Viva Colombia”, concluyó.

Las palabras de Valderrama reflejan el ambiente positivo que rodea actualmente a la Selección Colombia, que no solo consiguió su segunda victoria en el torneo, sino que además aseguró su presencia en la siguiente ronda con anticipación.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ahora tendrá la oportunidad de cerrar la fase de grupos con mayor tranquilidad, sabiendo que ya cumplió el primer objetivo. El próximo partido de la ‘Tricolor’ será este sábado 27 de junio ante su similar de Portugal, contra la que definirá el liderato del grupo.

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