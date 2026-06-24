En medio del ambiente habitual de un estadio mundialista —con cánticos, saltos, gritos y emoción desbordada—, un hincha de la República Democrática del Congo ha logrado destacar por hacer exactamente lo contrario.

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Durante los partidos de su selección, incluido el reciente enfrentamiento contra Colombia por la segunda fecha del grupo K, permanece completamente inmóvil, como si fuera una estatua.

(Vea también: Así apareció icónico hincha del Congo en partido contra Colombia; seguidores ‘cafeteros’ se lo gozaron)

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios se preguntaron qué había detrás de ese comportamiento tan particular. Lejos de ser una simple excentricidad, la historia tiene un trasfondo mucho más profundo.

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El protagonista es Michel Kuka Mboladinga, conocido popularmente como “Lumumba Vea” o el “hombre estatua”. Su presencia en las tribunas no es nueva: desde hace varios años, específicamente desde 2013, asiste a partidos de su selección adoptando esta postura rígida, con la mirada fija y el brazo levantado.

Acá, un video que muestra su presencia en el partido entre Colombia vs. Congo:

🚨 HE’S FINALLY HERE. After missing DR Congo’s opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. 🔥 pic.twitter.com/8tG7d77onn — Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

Su gesto está inspirado en Patrice Lumumba, una de las figuras más importantes en la historia del Congo y líder de la independencia del país. La postura que imita corresponde a una estatua ubicada en Kinshasa, capital congoleña, que representa a este dirigente político. De esta manera, el hincha convierte su cuerpo en un símbolo de memoria y orgullo nacional.

Más allá del homenaje histórico, su comportamiento también tiene un componente simbólico dentro del fútbol. El propio Mboladinga considera que su inmovilidad es una forma de transmitir energía, concentración y respaldo espiritual al equipo. Para algunos aficionados congoleños, incluso, se ha convertido en una especie de cábala.

En el partido de esta noche entre Congo y Colombia en el Mundial, un hombre congoleño se quedó inmóvil durante los 90 minutos imitando el saludo del líder anticolonial congoleño, Patrice Lumumba. Lumumba fue descuartizado y disuelto en ácido por EEUU y Bélgica en 1961 por… pic.twitter.com/w7h0BLfj8X — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 24, 2026

Esa mezcla entre historia, cultura y fútbol es lo que ha potenciado su impacto en redes sociales. En un escenario donde todo es movimiento, su quietud crea un contraste visual muy fuerte, lo que facilita que las cámaras lo capten constantemente y que su imagen se comparta de manera masiva.

Su popularidad no surgió únicamente en este Mundial. Ya había llamado la atención en torneos anteriores, como la Copa Africana de Naciones, donde su particular forma de alentar empezó a ser reconocida fuera de su país. Sin embargo, la vitrina global del Mundial 2026 amplificó su historia.

Incluso, su presencia en el torneo no fue casual. Según se ha conocido, fue invitado por la propia selección congoleña, que lo reconoce como un símbolo representativo del equipo y de su identidad. Su llegada también estuvo marcada por dificultades logísticas, lo que aumentó el interés mediático alrededor de su figura.

Así, lo que para muchos parecía simplemente un hincha “congelado” en la tribuna, en realidad es una representación cargada de significado. Su figura conecta el fútbol con la historia de su país, convirtiendo cada partido en un escenario no solo deportivo, sino también cultural.

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