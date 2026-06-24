La periodista y presentadora Alejandra Murgas, integrante del equipo de ‘Gol Caracol’ y ‘Noticias Caracol’ para la cobertura del Mundial de 2026, denunció que fue víctima de un acto de acoso mientras realizaba una transmisión en vivo desde Guadalajara, México. El hecho ocurrió en la zona de La Minerva, uno de los puntos de encuentro de los aficionados colombianos antes del partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo.

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Según relató la comunicadora a través de sus redes sociales, el incidente se presentó mientras entrevistaba a varios hinchas que se encontraban reunidos en el lugar. En medio de la transmisión, un hombre habría aprovechado la multitud para realizarle tocamientos sin su consentimiento, situación que posteriormente decidió hacer pública.

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Murgas compartió su inconformidad mediante historias de Instagram, donde cuestionó este tipo de comportamientos que enfrentan muchas mujeres en espacios públicos y durante el ejercicio de sus labores profesionales. La periodista expresó su rechazo frente a lo ocurrido y lamentó que situaciones de este tipo sigan presentándose en medio de eventos masivos.

“Qué lindo sería poder hacer siempre muy bien tu trabajo sin tener que lidiar con asquerosos como este tipo. ¿Qué necesidad de aprovechar de la fiesta para manosear a una mujer?”, escribió la presentadora en una de sus publicaciones, acompañando el mensaje con imágenes del presunto responsable.

La denuncia provocó reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su solidaridad con la periodista y rechazaron cualquier forma de acoso contra las mujeres. Hasta el momento, el pronunciamiento se ha conocido únicamente a través de las plataformas digitales de Murgas y no se han reportado acciones adicionales relacionadas con el caso.

Pese al incómodo episodio, la integrante de ‘Gol Caracol’ aseguró que prefiere quedarse con los momentos positivos vividos durante la cobertura mundialista. En una publicación posterior destacó el comportamiento de la mayoría de los aficionados colombianos y agradeció el respeto y la calidez que, según dijo, ha recibido durante los días que lleva cubriendo la Copa del Mundo en territorio mexicano.

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