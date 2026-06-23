La Selección Colombia tendrá una novedad que llamó la atención de los aficionados antes de su segundo partido en la Copa del Mundo, pues cambiará su indumentaria para el compromiso frente a República Democrática del Congo, luego de haber debutado con uniforme alternativo contra Uzbekistán.

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La Fifa confirmó que la Tricolor volverá a utilizar su tradicional camiseta amarilla para este encuentro. Sin embargo, la combinación no será la que normalmente acompaña a la selección, lo que ha despertado curiosidad entre los seguidores del combinado nacional.

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Colombia saltará al campo con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas, una mezcla poco frecuente durante el ciclo de Lorenzo. Además, el arquero Camilo Vargas vestirá un uniforme completamente verde, una imagen distinta a la observada en el debut mundialista.

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Más allá del uniforme, el partido tiene una enorme importancia para las aspiraciones del conjunto colombiano. La selección llega motivada tras vencer 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha y buscará una nueva victoria que la acerque de manera anticipada a los dieciseisavos de final del certamen.

Al frente estará una selección que sorprendió en su estreno. Cabe recordar que República Democrática del Congo empató 1-1 contra Portugal y mostró una defensa sólida que complicó a Cristiano Ronaldo y sus compañeros. Por eso, el cuerpo técnico colombiano espera un encuentro exigente y con pocos espacios.

Por el lado de la hinchada, el encuentro estará marcado por el retorno de Michel Kuka, un hincha que destaca por estar de pie completamente estático como Patrice Lumumba, que fue un líder que ayudó a la independencia de su país.

En cuanto a las novedades deportivas, una de las principales preocupaciones de Lorenzo durante los últimos días fue el estado físico de Luis Díaz. No obstante, el atacante evolucionó favorablemente de una molestia muscular y tendría opciones de estar disponible para el compromiso.

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