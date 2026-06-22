Este martes, 23 de junio, la Selección Colombia se mide con la República Democrática del Congo en el segundo encuentro del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Este es un compromiso muy importante porque podría incluso definir al primer clasificado de este grupo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, recordando que en la primera jornada Colombia derrotó a Uzbekistán y Congo empató, sorpresivamente, con Portugal.

Ahora, para este segundo encuentro el equipo africano recibió un importante refuerzo, que se ganó el reconocimiento de toda la hinchada por lo que hizo durante la Copa Africana de Naciones.

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Quién es Michel Kuka

Se trata de Michel Kuka, un hincha que ha llamado la atención de los aficionados de fútbol porque durante los compromisos, se para completamente estático como Patrice Lumumba, que fue un líder que ayudó a la independencia de su país.

Ahora, es llamativo porque este aficionado no pudo estar hace unos meses en México para el repechaje ni para el primer encuentro contra el cuadro europeo, pero ya solucionó su problema de visa, pasó el tiempo necesario en cuarentena por la cuestión del ébola y ya podrá asistir al estadio para el segundo encuentro.

Así fue su llegada a México:

⚽️🇨🇩🐆 Coupe du Monde 2026 : Lumumba Vea est arrivé à Guadalajara🇲🇽 pour le deuxième match des Léopards face à la Colombie🇨🇴 ! 👋🏾 pic.twitter.com/QLqt15Kafv — Emery Kabongo (@EmeryKabongoM) June 22, 2026

Cabe recordar que este hincha estuvo durante toda la Copa Africana de las Naciones y ahí es que se hizo reconocido.

Quién fue Patrice Lumumba

Patrice Émery Lumumba (1925-1961) fue un líder nacionalista congoleño y el primer jefe de Gobierno de la República Democrática del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960. Nacido el 2 de julio de 1925 en el pueblo de Onalua, en la provincia de Kasai, en el entonces Congo Belga, Lumumba provenía de una familia humilde del grupo étnico batetela. Trabajó como empleado postal y vendedor ambulante antes de involucrarse en la política.

Fundador del Movimiento Nacional Congoleño (MNC) en 1958, Lumumba se destacó por su visión panafricanista y su defensa de una independencia real, unida y sin injerencias externas. Su carisma y oratoria lo convirtieron en figura clave de la Mesa Redonda de Bruselas. En las primeras elecciones de mayo de 1960, su partido triunfó y fue nombrado primer ministro, mientras Joseph Kasavubu asumía la presidencia.

Su breve mandato, de apenas tres meses, estuvo marcado por la crisis: la secesión de Katanga, amotinamientos y tensiones con Bélgica. Lumumba buscó apoyo internacional, incluso de la Unión Soviética, lo que alarmó a Occidente en plena Guerra Fría. En septiembre de 1960 fue destituido, arrestado y trasladado a Katanga. El 17 de enero de 1961 fue asesinado por un pelotón de fusilamiento con complicidad de autoridades katangueñas, belgas y apoyo de Estados Unidos.

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Su muerte lo convirtió en mártir del anticolonialismo africano. Hoy se le recuerda como símbolo de la lucha por la soberanía y la unidad del continente. En 1966 fue proclamado héroe nacional en el Congo.

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