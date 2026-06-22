En medio de su histórica participación en la Copa del Mundo de la Fifa 2026, la selección de Curazao no solo sorprende por su desempeño en el campo, sino también por una estrategia poco convencional fuera de él.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El formato alternativo que le compite a las narraciones tradicionales en el Mundial 2026)

Mientras la mayoría de las selecciones optan por concentraciones estrictas y aisladas, el equipo caribeño ha implementado una política que permite a sus jugadores convivir con sus parejas y, en algunos casos, con sus familias completas.

Según reveló Suzanne Huurman, integrante del área médica de la selección de Curazao, en una entrevista con Ge Globo, los futbolistas tienen autorización para alojarse en la misma habitación que sus esposas o parejas durante la concentración.

Además, cuando hay niños involucrados, se les asigna una habitación adicional para la familia. Esta medida busca crear un ambiente más familiar y confortable en un torneo de larga duración.

“La decisión fue impulsada por el entrenador neerlandés Dick Advocaat y busca generar un entorno más cómodo para los jugadores”, detalló Huurman. Los integrantes del plantel se encuentran concentrados en Boca Ratón, Florida, donde pueden convivir diariamente con sus seres queridos en lugar de permanecer aislados.

Huurman explicó que esta aproximación está profundamente ligada a la cultura de Curazao, una sociedad insular donde los vínculos familiares ocupan un lugar central. “Los vínculos familiares ocupan un lugar central y la cercanía entre padres, hijos y parejas forma parte de la vida cotidiana”, señaló.

Desde el punto de vista emocional y fisiológico, tener a la familia cerca reduce la nostalgia y aporta tranquilidad en un torneo tan exigente como el Mundial. Esta política contrasta con la tradición de la mayoría de las selecciones nacionales, que suelen mantener concentraciones más rigurosas con reglas estrictas sobre visitas familiares.

En el caso de Curazao, la federación prioriza el bienestar emocional de sus jugadores, muchos de los cuales residen lejos de la isla y compiten en ligas europeas.

* Pulzo.com se escribe con Z