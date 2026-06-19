Mientras buena parte de los medios apuesta por las narraciones tradicionales durante el Mundial 2026, un formato basado en la reacción en vivo, la conversación y la interacción con la audiencia se está abriendo espacio entre los aficionados al fútbol.

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Se trata de las Narratones y La Despachada, dos productos digitales de Pulzo Deportes que, en apenas ocho transmisiones adelantadas durante el Campeonato del Mundo, ya acumulan más de 1.73 millones de visualizaciones, una cifra que ha llamado la atención por tratarse de contenidos alternativos a la narración convencional de los partidos.

La apuesta consiste en transmitir únicamente el encuentro más importante de cada jornada, pero desde una perspectiva distinta: análisis en tiempo real, reacciones espontáneas y una conversación permanente con la audiencia, que se ha convertido en parte fundamental de cada emisión.

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Un formato que encontró su espacio en el Mundial

Las cifras muestran el alcance que han tenido las transmisiones durante los primeros días del torneo.

El partido entre México y Corea del Sur lidera el listado con 286.500 visualizaciones, seguido por México contra Sudáfrica con 274.100, Uzbekistán frente a Colombia con 264.000 y Argelia ante Argentina con 250.400.

A estos registros se suman Estados Unidos vs. Paraguay (200.200), Brasil vs. Marruecos (160.400), Arabia Saudita vs. Uruguay (134.300) y Países Bajos vs. Japón (112.500).

En conjunto, las ocho emisiones alcanzan más de 1.7 millones de visualizaciones, teniendo en cuenta que el formato se transmite no solo en Tiktok, sino también en Youtube, una cifra que supera ampliamente el millón y que evidencia el interés por formatos diferentes en la cobertura del Mundial.

Una comunidad que crece partido tras partido

Más allá de las visualizaciones, otro aspecto que ha llamado la atención es el nivel de interacción generado por las transmisiones.

Los ocho programas acumulan más de 447.000 me gusta y cerca de 10.700 comentarios, reflejando una audiencia activa que participa constantemente durante los encuentros.

El compromiso más destacado en este apartado fue México vs. Corea del Sur, que registró 120.400 me gusta y 2.200 comentarios. También sobresalen Argelia vs. Argentina con 104.900 me gusta, y Uzbekistán vs. Colombia con 50.600 me gusta y 2.900 comentarios, uno de los partidos con mayor conversación entre los usuarios.

Alcance más allá de Colombia

Aunque gran parte de la audiencia proviene de Colombia, las transmisiones también han logrado captar seguidores en otros países hispanohablantes que buscan una experiencia distinta para seguir el Mundial.

El crecimiento de las redes sociales de Pulzo Deportes durante el torneo también ha estado impulsado por estos formatos, que han consolidado una comunidad recurrente que regresa cada día para acompañar las emisiones.

Con apenas ocho jornadas disputadas y gran parte del campeonato todavía por delante, las Narratones y La Despachada comienzan a consolidarse como uno de los fenómenos digitales alrededor del Mundial 2026, demostrando que las nuevas formas de consumir fútbol también tienen espacio entre los aficionados.

* Pulzo.com se escribe con Z