Un nuevo técnico se quedó sin trabajo en Brasil, una situación que se está volviendo una constante en este campeonato que cada vez es más exigente y relevante en el ámbito internacional.

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Se trata de Renato Gaucho, quien venía desempeñándose como técnico del Vasco Da Gama, pero en las últimas horas conoció que no seguirá en su puesto, pese a que había llegado hace apenas unos meses.

Así lo anunció el equipo brasileño mediante un comunicado su página web, en el que simplemente agradece por el tiempo que estuvo allí, sin ahondar en más detalles de su salida.

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“Vasco da Gama anuncia que Renato Gaúcho ya no es el entrenador del equipo profesional. La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre las partes. Vasco agradece al entrenador y a su cuerpo técnico sus servicios durante su tercera etapa en el club y les desea éxito en sus futuras carreras”, escribió el club.

Ahora, en Brasil ya comenzaron a especular qué pasó y todo indica que lo que dijo hace un tiempo de los colombianos le habría salido bastante costoso al reconocido técnico.

Cabe recordar que Gaucho había dicho que trabajar con colombianos no era sencillo, ya que debía corregirles muchas cosas y varios detalles más, destacando que tenía cuatro nacionales en su plantel, como lo son Carlos Gómez, Carlos Cuesta, Jhojan Rojas y Marino Hinestroza.

Sin embargo, eso habría roto la armonía y la relación en el camerino, por lo que los jugadores se quejaron y la directiva los habría apoyado pensando en el segundo semestre del año.

Además, se dice que no hubo buenos acuerdos con la armada de la nómina para la segunda parte del año, que también habría fragmentado la relación con la directiva, por lo que todo eso sumado desencadenó la salida del entrenador.

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Por lo pronto, Vasco aprovechará el tiempo del Mundial para buscar un nuevo estratega, recordando que el equipo está en puestos de descenso en el Brasileirao al sumar solo 20 puntos en 18 partidos, y en Sudamericana clasificó como segundo de su grupo por detrás de Olimpia de Paraguay.

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