El futuro de Jorge Carrascal en Flamengo atraviesa uno de sus momentos más inciertos desde su llegada al equipo. Aunque no existe aún una confirmación oficial sobre su salida, en las últimas horas han tomado fuerza versiones que indican que tanto el jugador como la institución ven con buenos ojos una separación en el corto plazo.

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De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el mediocampista colombiano habría manifestado su intención de salir del equipo, inconforme con su presente deportivo y el ambiente que lo rodea. La situación, lejos de ser aislada, respondería a una serie de episodios que han deteriorado su relación con el club y con la hinchada.

Uno de los factores que más ha incidido en este escenario es el bajo rendimiento que ha mostrado Carrascal durante la temporada. A esto se le suman expulsiones recientes y actuaciones irregulares que han generado críticas tanto de la prensa como de los aficionados.

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La paciencia parece haberse agotado, en especial en un equipo como Flamengo, donde la exigencia es constante y los resultados son determinantes.

Además del aspecto deportivo, también han trascendido informaciones sobre problemas extradeportivos que habrían influido en la decisión del jugador. Aunque no todos los detalles han sido confirmados oficialmente, medios como Flamengo RJ aseguran que el entorno de Carrascal se ha visto afectado por situaciones de indisciplina, lo que habría terminado por desgastar la relación con la dirigencia.

En paralelo, la presión de la hinchada también ha jugado un papel importante. Según versiones de prensa, el colombiano ha sido blanco de fuertes críticas e incluso de manifestaciones en su contra, lo que habría contribuido a su deseo de cambiar de aire.

Por su parte, Flamengo ya habría tomado decisiones internas frente al caso. El club habría incluido a Carrascal en la lista de jugadores negociables, lo que abre la puerta a una eventual transferencia en el próximo mercado de fichajes. La intención de la dirigencia sería recuperar parte de la inversión hecha por el jugador, que en su momento representó una cifra cercana a los 12 millones de euros.

Sin embargo, la salida no sería inmediata. Algunos reportes indican que el equipo brasileño evaluaría la posibilidad de esperar a que el futbolista tenga participación en escenarios internacionales, como el Mundial de 2026, con el objetivo de aumentar su valor en el mercado.

En cuanto a posibles destinos, aún no hay negociaciones concretas confirmadas. No obstante, se ha mencionado la opción de un regreso al fútbol ruso, donde Carrascal ya tuvo experiencia en el pasado.

Por ahora, lo único claro es que la continuidad de Jorge Carrascal en Flamengo pende de un hilo. La combinación de factores deportivos, institucionales y personales ha ocasionado un contexto complejo que difícilmente parece tener marcha atrás. En ese sentido, todo apunta a que su salida es cuestión de tiempo, aunque restan detalles importantes por definirse.

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