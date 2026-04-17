Este jueves, 16 de abril, terminó la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. De hecho, uno de los partidos más llamativos de la jornada fue en el que Independiente Medellín visitó a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el cual el conjunto brasileño bailó al colombiano.

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El resultado final fue de 4-1 a favor del campeón vigente de esta competición, gracias a los goles de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, De Arrascaeta y Pedro sobre el final del encuentro. Este fue el resumen del partido:

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De hecho, en el conjunto brasileño fue titular el colombiano Jorge Carrascal, quien si bien no tuvo un mal partido, sí tuvo algunos errores y por eso fue cuestionado por los aficionados.

Es más, todo comenzó sobre el minuto 3 del encuentro, cuando el conjunto brasileño construyó una gran jugada ofensiva, pero Carrascal no pudo mandar el balón al fondo de la red por más de que estaba completamente solo a unos centímetros de la línea.

Esta fue la jugada en cuestión:

❌🇧🇷🇨🇴 NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE ERRÓ CARRASCAL. pic.twitter.com/WG2RJKjVDf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 17, 2026

Además, el futbolista de Cartagena también se vio involucrado en el gol de Independiente Medellín, puesto que perdió un balón sobre la mitad del terreno de juego y eso lo aprovechó el ‘Poderoso’ para tener superioridad númerica y marcar lo que, en su momento, significó el empate.

🇨🇴 GOOOL de Yony González. Tras error de Carrascal, Alexis Serna asiste y #DIM marca el 1-1 ante #Flamengo, al 40’, por Libertadores pic.twitter.com/OQhkbR2Sft — Pipe Sierra (@PSierraR) April 17, 2026

(Ver también: Medellín no fue tan poderoso en Copa Libertadores: rasguñó empate en casa contra Estudiantes)

No obstante, Carrascal siguió en el terreno de juego y fue incluso uno de los mejores calificados en el compromiso, lo que demuestra que está fuerte mentalmente pensando en lo que se viene con la Selección Colombia en el Mundial, en el que seguramente estará.

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