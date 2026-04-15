La noche de este martes 14 de abril no solo dejó una dura derrota para Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores. En la rueda de prensa posterior al partido disputado en La Bombonera, el entrenador César Farías, director técnico del equipo ecuatoriano, vivió un momento de tensión que rápidamente se viralizó en redes.

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Barcelona cayó 3-0 ante Boca Juniors en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental (Grupo D). Los goles del local llegaron a través de Lautaro Di Lollo en el minuto 39, Santiago Ascacíbar al 81 y Ander Herrera en el 90+4. El resultado dejó al equipo ecuatoriano con cero puntos en dos presentaciones, mientras Boca Juniors sumó de a tres y se posicionó como uno de los líderes de su zona.

Durante la conferencia de prensa hecha en la sala de La Bombonera, Farías comenzó a dar sus impresiones del cotejo. Analizaba con detalle cómo se había desarrollado el partido cuando, de manera abrupta, hizo una pausa y dirigió su mirada hacia uno de los periodistas presentes.

El estratega venezolano, visiblemente molesto, soltó la siguiente frase:

“Amigo, ¿usted está en la rueda de prensa? ¿O usted está de chiste…? Yo soy una persona respetuosa, pero me gusta que me respeten”.

Acá, el video de lo ocurrido:

“¿Usted está de chiste o de qué está?” El enojo de César Farías con un periodista argentino en la rueda de prensa posterior a la derrota de #BSC ante #BocaJrs. pic.twitter.com/PlUkD9noc7 — Damián Alava 🇪🇨📱⚽🎙️ (@DamianAlavaT) April 15, 2026

¿Por qué se molestó César Farías en rueda de prensa en La Bombonera?

Según el medio argentino Olé, lo que molestó al DT fue que un periodista argentino le estaba dando la espalda y no paraba de hablar por teléfono durante su intervención. El enojo de Farías fue breve y duró apenas unos segundos.

Luego del pedido de disculpas del periodista, el entrenador pudo retomar el hilo de sus declaraciones y completar la rueda de prensa sin mayores inconvenientes, explicó el mismo medio.

El momento, captado en video y difundido por diversos canales deportivos, desató comentarios en Ecuador, Argentina y Venezuela. Algunos lo interpretaron como una muestra del carácter fuerte de Farías, conocido por su exigencia y por defender el respeto en el fútbol. Otros lo vieron simplemente como un reclamo puntual por falta de atención en un espacio profesional.

El incidente con el periodista se suma a la ya conocida personalidad de Farías, quien no suele quedarse callado cuando siente que algo no está bien. Sin embargo, en esta ocasión el asunto se resolvió de inmediato y la rueda de prensa continuó con normalidad, permitiendo que el entrenador completara su análisis táctico y respondiera las preguntas pendientes.

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