Una de las lesiones más graves del fútbol ha sacudido al Liverpool y a la selección francesa. Hugo Ekitike, el joven delantero de 23 años, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles derecho durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain (PSG), disputado este martes 14 de abril en Anfield.

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Según informa L’Équipe, el diagnóstico es claro y supone un duro golpe: el atacante francés se perderá el resto de la temporada y, lo más doloroso, también la Copa del Mundo 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Todo ocurrió alrededor del minuto 30 de un partido que terminó 0-2 a favor del PSG (eliminando al Liverpool en el global). Ekitike, que había iniciado el encuentro en el once titular, se desplomó de manera repentina mientras corría sin contacto con ningún rival.

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Acá, el momento de la lesión:

PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 días de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionó en Liverpool vs. PSG y debió abandonar el campo de juego en camilla. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XrylBPDMMq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Se agarró inmediatamente la parte posterior de la pierna derecha, se levantó un par de veces intentando continuar, pero fue evidente que algo grave había sucedido. Entre lágrimas y visiblemente afectado, el francés fue evacuado en camilla del campo. Las imágenes del momento causaron preocupación inmediata en las gradas de Anfield y en los seguidores de la selección de Francia.

El técnico del Liverpool, Arne Slot, no ocultó su preocupación tras el encuentro. En declaraciones recogidas por diversos medios, Slot describió la lesión como “really bad” (muy grave) y señaló que “no lucía bien”. Incluso mencionó que el jugador se marchó a casa durante la segunda parte del partido, un detalle que reforzó la gravedad del asunto. “Todos vimos las imágenes y no se veía nada bueno”, añadió el entrenador neerlandés.

Acá, el momento en el que salió en camilla:

Ekitike dejó el campo de juego en camilla, con gestos de muchísimo dolor, e ingresó MO SALAH… ¿Tendrá la clave para clasificar al Liverpool a semis de la Champions? 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5eeYhhPtVX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Para confirmar el diagnóstico, L’Équipe recurrió al doctor Nicolas Baudrier, especialista en cirugía tendinosa y ligamentaria. El médico analizó las imágenes del incidente y fue contundente: “En un 90 %, es una ruptura del tendón de Aquiles”. Baudrier explicó que este tipo de lesión no suele producirse por un choque con un adversario, sino por un cambio brusco de apoyo o un movimiento explosivo.

El tendón, uno de los más potentes del cuerpo humano (formado por los músculos sóleo, gemelo interno y gemelo externo), puede romperse de forma total en deportistas de élite, especialmente si hay antecedentes de sobrecarga, tendinitis o falta de elongación adecuada.

Según el especialista citado por L’Équipe, Ekitike requerirá cirugía. En el mejor de los casos para un jugador profesional, el tiempo de recuperación es de nueve meses para regresar a los terrenos de juego.

Eso significa que el delantero no solo dice adiós a la presente temporada, sino que su regreso podría extenderse hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027, dependiendo de la evolución de la rehabilitación. Una resonancia magnética (IRM), habitual en estos casos, confirmará los detalles en las próximas horas, pero el consenso médico apunta a una ruptura completa.

La noticia es especialmente dura para la selección francesa. Ekitike, con ocho partidos y dos goles con los Bleus (uno de ellos en la victoria amistosa 2-1 ante Brasil el 26 de marzo), había dado un salto de calidad en los últimos meses.

Según L’Équipe, el atacante “estaba muy bien encaminado para ir al Mundial” y había impresionado durante el último parón internacional de marzo, consolidándose como una opción polivalente en ataque para Didier Deschamps.

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