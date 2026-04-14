El periodismo deportivo colombiano vive un nuevo capítulo de movimientos. La reconocida periodista caleña Ana María Navarrete confirmó su llegada a ESPN Colombia, convirtiéndose en uno de los refuerzos más destacados del canal para el 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Eduardo Luis, ¿castigado por chiste sobre Falcao? El narrador explicó su situación en Win)

Su incorporación coincide con la salida de Julián Capera, uno de los analistas más visibles del equipo, quien dejó la cadena internacional para sumarse, se especula, a un proyecto en Caracol Televisión de cara al Mundial de 2026.

Navarrete, de trayectoria consolidada en Caracol Televisión —donde fue figura de Noticias Caracol y la sección deportiva—, y posteriormente panelista en Caracol Radio, había optado por un perfil más bajo en la pantalla luego de renunciar en 2023 para radicarse temporalmente en Europa, específicamente en Italia. Desde entonces, su presencia en televisión había sido esporádica.

Lee También

Su regreso, sin embargo, fue anunciado con entusiasmo por la propia periodista en sus redes sociales el 6 de abril: “Nueva casa. Qué bonito se siente ESPN Colombia”. La publicación, acompañada de una foto sonriente, despertó inmediato revuelo entre seguidores y colegas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Navarrete Castro (@navarretenana)

De hecho, Navarrete debutó ya en pantalla como panelista del programa ‘Balón Dividido’ y ha aparecido en ‘SportsCenter AM’, además de un planta baja en un partido de Santa Fe. Sin embargo, se espera que su rol se amplíe con análisis de fútbol, cobertura de la actualidad deportiva y posible reportería de campo, especialmente en la previa y durante el Mundial 2026, torneo que ESPN transmitiría con señal para Colombia.

El ‘timing’ de su llegada no es casual. Tan solo un día después de su anuncio oficial, ESPN Colombia confirmó la salida de Julián Capera, periodista tolimense que se había consolidado como voz fresca y crítica en temas de fichajes y fútbol internacional.

Con esta movida, ESPN Colombia busca fortalecer su oferta en un año clave para el fútbol sudamericano. La experiencia de Navarrete —conocida por su cercanía con la Selección Colombia y su estilo directo— aporta credibilidad y frescura a un equipo que ya cuenta con figuras consolidadas.

(Ver también: Periodista de Win Sports le dijo adiós al canal después de 9 años: “No fue una decisión fácil”)

Para la audiencia, el balance es positivo: dos de las voces más respetadas del deporte nacional continúan en pantalla, solo que ahora en canales rivales. El fútbol colombiano y el Mundial 2026 prometen ser aún más apasionantes desde las pantallas.

* Pulzo.com se escribe con Z