La noticia ha generado un profundo sentimiento entre los seguidores del fútbol colombiano: Norberto Peluffo enfrenta uno de los partidos más difíciles de su vida. El exjugador y actual integrante de ‘Gol Caracol’ fue diagnosticado con cáncer de colon y ya dio inicio a su tratamiento, aferrándose a la esperanza y a su fortaleza espiritual.

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A sus 67 años, el también exentrenador recibió el diagnóstico luego de practicarse unos exámenes de rutina que encendieron las alarmas médicas. Según se conoció, los especialistas detectaron una anomalía en el intestino grueso, lo que obligó a actuar con rapidez para iniciar un proceso médico que busca frenar el avance de la enfermedad.

El pasado lunes 6 de abril marcó un punto clave en este nuevo reto personal, pues Peluffo comenzó las sesiones de quimioterapia en Bucaramanga, ciudad que lo vio nacer y donde hoy recibe el acompañamiento de sus seres queridos. Aunque se trata de un camino complejo, su actitud ha sido ejemplar y ha conmovido a quienes han seguido su trayectoria.

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En diálogo con el diario Vanguardia, el exfutbolista dejó ver su temple y serenidad tras su primera sesión. “Estamos bien. Ya salí de la clínica, voy rumbo a mi casa. Salí sin mareos, algo cansado, pero siempre positivo y aferrado a Dios”, expresó, dejando claro que su mentalidad será clave en este proceso.

Peluffo ha sido una figura respetada en el deporte nacional, no solo por su rol actual en televisión, sino también por su recorrido en equipos históricos como Atlético Nacional, Millonarios FC, América de Cali, Junior FC y Atlético Bucaramanga, entre otros. Su legado dentro y fuera de las canchas ha hecho que hoy reciba múltiples mensajes de apoyo de colegas, hinchas y amigos.

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Ahora, lejos de los micrófonos y los estadios, Norberto Peluffo enfrenta un desafío que va más allá del fútbol. Sin embargo, con la misma disciplina y carácter que lo identificaron en su carrera, afronta esta etapa con valentía, fe y la convicción de que podrá salir adelante.

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