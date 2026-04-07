Este martes 7 de abril, en medio de una alocución presidencial, Gustavo Petro confirmó el freno a las exportaciones de carne en Colombia como parte de un paquete de medidas para enfrentar el aumento en las tasas de interés del Banco de la República.

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La decisión impacta directamente el flujo de exportaciones de carne y el comportamiento del mercado cárnico. Según explicó el mandatario, la medida busca priorizar el abastecimiento local en un contexto de crédito más costoso y presión inflacionaria.

“Aquí no tenemos excedentes de carne para exportar a China. Lo que sucede es que sube el precios de la carne. A pesar de que sacrificamos balanza comercial, es preferible que baje el precio de la carne para todos los colombianos”, indicó el presidente,

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Cabe recordar que los principales destinos de la carne colombiana son mercados como China, Argelia y Rusia, que concentran buena parte de la demanda internacional. Este panorama evidencia el posicionamiento del país, pero también plantea tensiones frente al abastecimiento interno y la evolución del comercio exterior y los precios locales.

En ese escenario, el Gobierno opta por limitar la salida de productos al exterior para proteger el mercado interno y el precio de la carne en el país. La relevancia de esta decisión se entiende al revisar el peso del sector.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro confirmó el freno para la exportación de cárnicos, como parte de las medidas para enfrentar las implicaciones del incremento de las tasas de interés del Banco de la República. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/CF9pLIyJia — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 8, 2026

¿Cuánta carne exporta Colombia al año y de cuánto es el golpe a exportadores?

Según datos del portal Agronegocios, en 2025, Colombia exportó 34.939 toneladas de carne de res y vísceras por un valor cercano a 160,9 millones de dólares, lo que refleja la importancia de las exportaciones cárnicas y su aporte a la economía nacional.

La decisión abre debate entre el Gobierno y el sector ganadero, que advierte efectos sobre los ingresos y la confianza de los compradores internacionales. Desde el Ejecutivo insisten en que la prioridad es estabilizar el mercado local, con impacto en la producción ganadera y las exportaciones de carne.

En adelante, el efecto de la medida dependerá de la evolución de las tasas de interés y de cómo Colombia logre equilibrar sus ventas externas con las necesidades internas, en un contexto que pone a prueba la política económica y el sector cárnico.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.