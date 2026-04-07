Un incómodo episodio protagonizó el presidente Gustavo Petro durante un evento público en Cali, cuando interrumpió su discurso para llamar la atención a un general de la Fuerza Pública.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Todos los presos de El Salvador en Colombia? Propuesta de Bukele a Petro “para consolidar su legado como libertador”)

El hecho ocurrió este martes 7 de abril, en medio de un encuentro con el gremio minero, donde el mandatario se encontraba exponiendo sobre la situación en zonas de extracción de oro en el país.

En ese momento, Petro detuvo su intervención, fijó su atención en el general y le reclamó en tono firme: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”.

Lee También

El presidente Gustavo Petro vivió tenso momento con general de la Fuerza Pública en evento sobre minería en Cali: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6QTvYzu8vs — Revista Semana (@RevistaSemana) April 7, 2026

Antes de ese momento, el jefe de Estado había lanzado fuertes cuestionamientos sobre el control de la Fuerza Pública en territorios afectados por la minería ilegal.

Según dijo, maquinaria utilizada para estas actividades estaría transitando sin mayores controles, incluso pasando por retenes militares y policiales.

El mandatario aseguró que esta situación ocurre, en algunos casos, por posibles actos de corrupción en terreno, lo que —según su lectura— permite que estructuras ilegales operen con facilidad.

Petro habló de generales y pidió depuración

Durante su intervención, Petro fue más allá y aseguró que existe una lista de generales presuntamente vinculados a redes ilegales relacionadas con el oro.

En ese sentido, planteó la necesidad de depurar esas estructuras dentro de la Fuerza Pública y tomar medidas más estrictas para recuperar el control estatal en zonas mineras.

El presidente indicó que ya ha tomado decisiones en ese camino, pero insistió en que se debe profundizar en esas acciones para enfrentar las mafias que operan en estos territorios.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.