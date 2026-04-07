Drogas la Rebaja ha sido una de las farmacias más reconocidas en territorio nacional, pero su controvertido pasado la puso entre ojos del Gobierno Nacional. Ahora que está a manos del Estado, Gustavo Petro dio a conocer que los más de 800 puntos de la marca pasarán a ser puestos de salud.

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A través de su cuenta de ‘X’, el mandatario detalló que allí se atenderán a miles de colombianos que necesiten acompañamiento médico o requieran algún fármaco.

“las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, aseguró el presidente a través de sus redes sociales.

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las farmacias de “Drogas la Rebaja” pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos. pic.twitter.com/UzMzCnwX6X — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

¿Quiénes manejan Drogas la Rebaja?

En agosto del pasado 2025, se transfirió el manejo de los más de 880 locales de la farmacia al Ministerio de Salud. Esto se dio luego de un proceso de extinción de dominio que inició en 2016 a manos de la Sociedad de Activos Especiales.

Esto se dio por ser del poder de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, miembros del Cartel de Cali y quienes construyeron su fortuna con negocios ilícitos. De hecho, La Rebaja fue señalada de encubrir el dinero sucio del clan familiar para pasar desapercibidos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.