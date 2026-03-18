Lo que parece un juego de redes sociales se ha convertido en una amenaza mortal en los entornos escolares de Colombia. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Invima y el Instituto Nacional de Salud (INS), emitió una alerta roja ante el aumento de intoxicaciones de adolescentes con acetaminofén, vinculadas directamente a desafíos virales que circulan en plataformas digitales.

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Las autoridades sanitarias advirtieron que, aunque es un medicamento de venta libre, su consumo desmedido en estos “retos” puede provocar daños hepáticos irreversibles o, en el peor de los casos, la muerte por sobredosis.

El Gobierno fue enfático: ningún fármaco es inofensivo si se usa fuera de las instrucciones de la etiqueta. Una carga excesiva de acetaminofén ataca directamente al hígado, dejando secuelas letales. Ante la gravedad, se ha pedido al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención inmediata en todos los colegios del país.

Para atender las emergencias, los servicios de urgencias ya están bajo aviso para garantizar la disponibilidad de N-Acetilcisteína inyectable, el antídoto necesario para tratar estas intoxicaciones.

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La alerta no es solo para las casas; las droguerías y grandes superficies también están en la mira. Se les ha solicitado reportar cualquier compra inusual de grandes cantidades de tabletas por parte de una sola persona, especialmente si se trata de menores de edad.

“Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos retos que hoy amenazan su vida”, subrayaron las autoridades en su comunicado oficial.

Las clínicas y hospitales que reciban pacientes bajo estas condiciones tienen la obligación de reportar los casos al sistema nacional de farmacovigilancia. Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a la comunidad: “Ningún reto digital justifica poner en riesgo la vida”. Se pide a la ciudadanía no compartir ni difundir contenidos que promuevan estas conductas suicidas entre los jóvenes.