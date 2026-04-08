El representante electo Daniel Briceño lanzó duras críticas contra el programa de gobierno del senador Iván Cepeda, al cuestionar su contenido y calificarlo como un “panfleto”. El pronunciamiento se da en medio del debate electoral y vuelve a poner sobre la mesa las diferencias ideológicas entre sectores políticos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sorpresa en elecciones: candidata presidencial renunciaría a su aspiración para unirse a Cepeda)

Briceño calificó las propuestas de Cepeda como “pura basura” y no como un plan estructurado de gobierno. A su juicio, las ideas presentadas carecen de sustento técnico y no ofrecen soluciones concretas a problemas como la seguridad y la economía, lo que pone en duda su viabilidad como proyecto político.

En cuanto a las iniciativas de Cepeda en materia “anticorrupción”, sobre recuperar lo saqueado y “reparar a las víctimas”, Briceño recordó los escándalos que se han presentado en el Gobierno Petro.

Lee También

“Pura, pura basura, la verdad es que durante el gobierno Petro se presentaron 24 escándalos de corrupción, tiene dos ministros en la cárcel, tiene dos ministros prófugos y un billón de pesos que se estima se robaron en UNGRD”, indicó el exconcejal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel F. Briceño (@danielbricen)

¿Daniel Briceño criticó propuestas de Iván Cepeda en temas de paz y seguridad?

Las críticas se enfocan en aspectos como las reformas estructurales y el modelo económico. Además, advirtió que lo propuesto en materia de paz y víctimas no corresponde con la realidad de lo que viene pasando en los últimos cuatro años.

“El país en manos de criminales: se han presentado 14.780 homicidios, es decir, el número máximo en 10 años; y 671 secuestros. 71 % del país con presencia de grupos armados”, agregó.

Por su parte, Cepeda defiende su propuesta como una hoja de ruta orientada a transformaciones sociales y económicas, en línea con su trayectoria en temas de paz y derechos humanos. Su postura se mantiene en medio de una contienda marcada por contrastes ideológicos.

La discusión se suma a una campaña con fuertes cuestionamientos y posiciones divididas, porque según la oposición representa la continuidad del actual gobierno, impactando la opinión pública y el escenario electoral.

La crítica de Briceño se suma a los cuestionamientos que han rodeado las propuestas de Cepeda en medio de una campaña en la que el debate sobre el modelo de país sigue tomando fuerza.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.