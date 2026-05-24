Desde Laura Sarabia hasta Francia Márquez, varias mujeres cercanas a Gustavo Petro protagonizaron crisis políticas durante su mandato.

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El gobierno de Gustavo Petro llegó con la promesa de darle un papel protagónico a las mujeres dentro del poder y durante estos cuatro años, varias de las figuras más influyentes alrededor del mandatario fueron mujeres con enorme peso político, mediático y burocrático.

Sin embargo, muchas de ellas terminaron protagonizando tensiones, escándalos o rupturas internas que golpearon directamente al Ejecutivo y pusieron al presidente en algunos de sus momentos más incómodos.

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Verónica Alcocer y el debate sobre el poder de la primera dama

Verónica Alcocer fue una de las figuras más visibles desde el comienzo del gobierno.

Sus constantes viajes internacionales, reuniones políticas y apariciones públicas hicieron que sectores de oposición y hasta miembros del petrismo cuestionaran el alcance real de su influencia dentro de la Casa de Nariño.

En distintos momentos se habló de un supuesto “poder paralelo” alrededor de la primera dama, algo que el gobierno siempre intentó bajar de tono, pero que siguió alimentando rumores y debates políticos.

De hecho, estuvo en el foco de los medios por su estadía en Suecia, justo en un momento de crisis económica en el país.

Francia Márquez y la fractura dentro del petrismo

La relación entre Francia Márquez y Petro terminó siendo mucho más compleja de lo que parecía al inicio de la campaña presidencial y del mismo gobierno, al que la caucana ayudó a ganar las elecciones.

Aunque ambos llegaron juntos al poder como símbolo de cambio político y representación social, con el paso del tiempo empezaron a hacerse evidentes las diferencias internas.

Francia Márquez lanzó críticas por la falta de respaldo a algunas de sus iniciativas y mostró distancia frente a decisiones tomadas dentro del gobierno. Incluso, varios sectores interpretaron sus declaraciones públicas como señales de ruptura dentro del petrismo.

La vicepresidenta pasó de ser uno de los grandes activos políticos del proyecto a convertirse en una voz incómoda dentro de la misma administración. Cómo olvidar su intervención en el consejo de minsitros donde atacó a Armando Benedetti y a Laura Sarabia.

Laura Sarabia, la mujer más poderosa y más polémica del gobierno

Justamente, hablando de Laura Sarabia, pocas funcionarias acumularon tanto poder como ella durante el gobierno Petro.

La exjefa de gabinete se convirtió rápidamente en la mano derecha del presidente y en una de las mujeres más influyentes del país. Pero ese ascenso vino acompañado de enormes polémicas.

El caso de la exniñera, el uso de polígrafo y las interceptaciones ilegales terminaron convirtiéndose en uno de los mayores escándalos del cuatrienio.

A pesar de las crisis, Sarabia logró mantenerse cerca del presidente y regresar varias veces al corazón del poder, algo que aumentó las tensiones internas dentro del gabinete y causó molestias en distintos sectores del petrismo.

Sin embrago, tantos ires y venires terminaron erosionando la relación entre Petro y su protegida. El presidente sostuvo que ella se dedicó ha hacer “business”.

Al final, Sarabia terminó como embajadora en el Reino Unido, lo que —según el presidente— habría sido un castigo, pero muchos lo vieron como un premio después de tantos escándalos.

Sandra Ortiz y el terremoto político de la UNGRD

Lo de Sandra Órtiz fue una de las muestras de la corrupción que le pasó factura al gobierno Petro. La exfuncionaria terminó salpicada por uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno: el caso de la UNGRD.

La exfuncionaria quedó mencionada en investigaciones relacionadas con presuntas entregas de dinero y maniobras políticas alrededor de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El episodio golpeó duramente el discurso anticorrupción con el que Petro llegó al poder y abrió una nueva crisis dentro del gobierno.

De todas maneras, Ortiz la sacó barata: le ordenaron su libertad por vencimiento de términos.

Angie Rodríguez y las peleas burocráticas dentro del gobierno

El nombre de Angie Rodríguez apareció en medio de distintas disputas internas relacionadas con cuotas burocráticas y tensiones dentro de entidades del Estado.

Aunque con menos exposición mediática que otras figuras del petrismo, su papel quedó relacionado con varias de las luchas de poder que marcaron el funcionamiento interno del gobierno.

Las diferencias entre sectores cercanos al presidente terminaron convirtiéndose en una constante dentro de la administración.

Aún es muy reciente la entrevista con revista Semana, donde denunció la existencia de oscuros intereses que rodean al presidente Gustavo Petro. Según Rodríguez, el círculo del presidente terminó siendo un escenario de “juegos por el poder y el dinero”, protagonizado por funcionarios que, convencidos de que el proyecto político no continuará, buscan “exprimir” el Estado.

Juliana Guerrero, la consentida de Petro

La cereza del pastel es el caso de Juliana Guerrero, que también apareció en discusiones políticas y controversias alrededor del manejo del círculo más cercano al mandatario.

La mujer de los títulos falsos se hizo visible como resultado de la polémica por el posible nombramiento de Juliana Guerrero en el viceministerio de las Juventudes.

Pero el entramado se hizo más profundo cuando se descubrió que Guerrero no presentó el examen Saber Pro, requisito básico para graduarse; también se hizo evidente que no tenía experiencia para el cargo al que apuntaba en el minsiterios y todo el mundo se preguntaba por qué.

La respuesta a la que apuntaron algunos fue su cercanía con el presidente Gustavo Petro. De hecho, también se hizo cercana al ministro del Interior Armando Benedetti. La situación llegó a tal punto, que Petro tuvo que desmentir las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la joven.

Las crisis internas terminaron golpeando la imagen del gobierno

Paradójicamente, varias de las mujeres que llegaron como símbolo de renovación y transformación política acabaron protagonizando algunas de las situaciones más difíciles para Petro. De hecho, el presidente consiguió varios votos tomando banderas feministas, y ahora le cobran sus comentarios salidos de tono y hasta vulgares.

Las diferencias internas, las investigaciones y las peleas de poder se convirtieron en parte permanente de la conversación alrededor del gobierno.

Y aunque cada caso fue distinto, todos terminaron dejando la sensación de que una parte importante de los problemas del petrismo no vino únicamente desde la oposición, sino desde su propio círculo más cercano.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.