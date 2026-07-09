Tremendo revuelo se ha armado en el país por cuenta del nuevo día festivo que el Congreso de la República aprobó a las carreras el pasado primero.° de junio mediante la expedición de la Ley 2578. La norma decretó que cada 9 de julio se hará formalmente la celebración en homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, convirtiéndose en un día de descanso obligatorio y remunerado en todo el territorio nacional. Como este año la fecha cayó un jueves, la famosa “Ley Emiliani” hizo de las suyas y trasladó la jornada libre para el próximo lunes 13 de julio, dándole a los colombianos un fin de semana largo que no estaba en las cuentas de nadie a principio de año.

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Sin embargo, la dicha para los amantes de los puentes festivos podría durar muy poco. En las últimas horas se conoció que un ciudadano interpuso una dura demanda ante la Corte Constitucional con el único objetivo de tumbar la ley por completo y borrarla del calendario. Según el demandante, el Legislativo cometió un error grave porque la norma viola de frente los principios clave de la Constitución de 1991, principalmente el mandato de Estado laico. El recurso judicial argumenta que el Estado colombiano debe mantener una estricta neutralidad religiosa y no puede imponer días libres basados en cultos católicos. Además, el ciudadano alegó un fuerte golpe al bolsillo de los comerciantes, señalando que este día extra genera sobrecostos de nómina inaguantables para las micro y pequeñas empresas que operaban con normalidad.

Frente al susto de muchos trabajadores que ya tenían listos los planes para viajar, pasear o simplemente quedarse durmiendo en la casa, las autoridades aclararon cuál es el futuro inmediato de esta jornada de descanso. A pesar del proceso judicial que ya arrancó en el alto tribunal, la Ley 2578 permanece completamente vigente y con pleno efecto legal. Esto significa que el puente festivo de este lunes 13 de julio de 2026 está totalmente garantizado para los empleados del sector público y privado, ya que los trámites en la Corte toman tiempo y todavía no existe ningún fallo que anule la medida impuesta el mes pasado.

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Los expertos jurídicos explicaron que, en caso de que los magistrados de la Corte Constitucional le den la razón al demandante y declaren la norma inconstitucional, la decisión solo tendría efectos hacia el futuro y jamás de forma retroactiva. Es decir, el descanso de este año nadie se lo quita a los colombianos, pero para los años venideros la fecha podría desaparecer definitivamente. Por ahora, gracias a la Ley 51 de 1983 (la popular Ley Emiliani) que organiza los descansos remunerados al inicio de la semana para dinamizar el sector turístico y dar bienestar a los empleados, Colombia seguirá presumiendo su título como uno de los países con más días de fiesta en todo el planeta, según detalló El Tiempo.

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