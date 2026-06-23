La petición fue presentada por Rodrigo Ospina Ortiz, quien argumenta que el nuevo puente festivo, que animó a millones de colombianos, debería ser tumbado principalmente por considerar que Colombia es un Estado laíco. Esto, teniendo en cuenta que la aprobación de esta fecha tiene como figura principal a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

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“Consagrar un nuevo día de descanso obligatorio a nivel nacional para honrar de forma exclusiva y explícita a una figura central de la religión católica, el Congreso rompe su deber de neutralidad religiosa”, expuso al respecto Ospina Ortiz.

Sin embargo, dan calma a quienes ya tenían planes para ese puente festivo que este año cae el próximo 13 de julio (aunque se conmemora el 9 de junio como día festivo de carácter nacional), pues de ser aceptada la demanda, se le dará trámite para el próximo año.

Para el demandante, la medida discrimina a quienes profesan otras creencias distintas a la religión católica y además, agrega que la conmeoración tiene cargas económicas en el sector público, creando así un impacto fiscal.

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“La imposición imprevista de un nuevo festivo nacional altera de forma drástica la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina del sector empresarial privado”, aseguró Ospina al respecto.

¿Por qué hay un nuevo puente festivo en Colombia?

La inclusión del nuevo festivo nacional no estaba contemplada en el proyecto que inicialmente presentó el representante Wilmer Castellanos. La iniciativa, enfocada en exaltar a Chiquinquirá por distintos hitos históricos y religiosos, avanzó durante gran parte de su trámite legislativo sin modificaciones relacionadas con el calendario laboral del país.

Sin embargo, en el último debate llevado a cabo en el Senado, el 16 de diciembre de 2025, se incorporó un artículo adicional que declaró como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebrado cada 9 de julio. La proposición fue presentada sobre el cierre de las sesiones ordinarias y quedó aprobada junto con el resto del proyecto mediante votación ordinaria, un mecanismo en el que los congresistas expresan su respaldo golpeando los escritorios y sin que se registre el voto individual de cada parlamentario.

Tras superar ese trámite, el texto fue conciliado entre Cámara y Senado para unificar las versiones aprobadas, paso con el que quedó listo para continuar su curso legislativo.

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