Mientras se reúne con su equipo para fijar cuáles serán las primeras pautas para hacer el empalme con el gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya piensa en las decisiones que tomará en materia de seguridad.

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Una de ellas la hizo pública este martes, cuando anunció que en su administración Colombia hará parte del llamado Escudo de las Américas, una alianza de Trump con diferentes gobiernos afines en la región. En su momento, no se concretó la idea con Petro, entre otras cosas, por las diferencias que tuvo con el presidente estadounidense.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, afirmó el presidente electo.

Su anuncio se da en respuesta al mensaje del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el que exaltó su victoria en las urnas el domingo pasado y, además, le extendió la invitación a hacer parte de dicha coalición.

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“Invitamos a su administración entrante a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles para revigorizar la alianza militar entre ambos países para así acabar con la producción de los mortales narcóticos y erradicar la plaga narcoterrorista de nuestro hemisferio”, declaró Hegseth en su mensaje, vía Twitter.

¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar de Trump para el continente

El mapa geopolítico de la región dio un giro radical en marzo de 2026. Durante una cumbre de mandatarios celebrada en el complejo Trump National Doral en Miami, el presidente Trump firmó una proclamación oficial para dar vida al Escudo de las Américas. Su nombre formal es la Coalición de las Américas contra los Carteles (Americas Counter Cartel Coalition u A3C).

(Vea también: “Fue mi gran honor”: Trump volvió a enviarle mensaje a Abelardo de la Espriella tras resultado electoral)

Esta alianza nace bajo una premisa innegociable fijada por la Casa Blanca: tratar a las organizaciones transnacionales del narcotráfico como amenazas de seguridad nacional de carácter militar, comparándolas directamente con grupos extremistas como ISIS o Al-Qaeda.

¿Cómo funciona el Escudo de las Américas?

A diferencia de los antiguos tratados de cooperación policial, el Escudo de las Américas opera como un bloque político-militar de gobiernos alineados ideológicamente con Washington. Sus ejes de funcionamiento se dividen en tres áreas operativas:

Coordinación militar y uso de fuerza

El mecanismo permite que las fuerzas armadas de los países miembros compartan inteligencia en tiempo real, coordinen operaciones de interdicción y, lo más importante, soliciten asistencia directa de los Estados Unidos —incluyendo el despliegue de capacidades del Comando Sur (SOUTHCOM)— para golpear la infraestructura de los carteles y bloquear las rutas internacionales del tráfico de drogas.

Bloqueo a la influencia de China

Aunque el combate al narcotráfico acapara los titulares, el “Escudo” funciona técnicamente como un muro geopolítico contra Pekín. Los países que ingresan a la coalición deben acatar “líneas rojas” en materia de seguridad digital, lo que incluye limitar los contratos de infraestructura estratégica con empresas estatales chinas, proteger las redes de telecomunicaciones (como la tecnología 5G), auditar puertos y blindar la transparencia de los cables submarinos de datos.

Control migratorio estricto

Las naciones aliadas se comprometen a utilizar sus propios ejércitos y guardias nacionales para disuadir, contener y frenar los flujos de migración irregular masiva hacia el norte del continente, asumiendo tareas de fronteras tapón antes de que los migrantes se acerquen a la frontera sur de Estados Unidos.

¿Quiénes hacen parte de esta alianza?

La arquitectura original se consolidó inicialmente con 12 líderes y representantes de corte conservador y de derecha en la región. Entre las figuras fundacionales que acudieron al llamado de Trump se destacan presidentes como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), este último habiendo coordinado ya ataques conjuntos con fuerzas estadounidenses en su territorio. También se sumó desde el inicio el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.