Una situación de alerta se presentó en San José del Guaviare durante la noche de este viernes, luego de que un carrito de hamburguesas fuera abandonado sobre la vía, frente a las instalaciones de la Base de Antinarcóticos.

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El vehículo permaneció en inmediaciones de la base policial y, al ser inspeccionado por las autoridades, fueron encontrados dos artefactos explosivos en su interior. La presencia de estos elementos llevó a activar los protocolos de seguridad en la zona.

Uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación. El segundo quedó bajo control de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, que adelantaron el procedimiento correspondiente para destruirlo de manera controlada.

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La emergencia no dejó personas lesionadas, según el balance entregado por las autoridades. El hecho mantuvo la atención de los organismos de seguridad, que asumieron la verificación del lugar y las condiciones en las que fueron abandonados los elementos.

#MaranduaNoticias 🟢 Abandonan vehículo con explosivos frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare Un vehículo de comidas rápidas fue abandonado en la calle 10, frente a la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare, donde posteriormente se registró una explosión. pic.twitter.com/0q4LmSKy6f — Marandua Stereo Guaviare (@maranduanoticia) August 8, 2026

Gobernador de Guaviare confirmó atentado contra base de antinarcóticos

El gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, informó que el abandono del carrito ocurrió hacia las 7:00 de la noche y confirmó que los dos artefactos fueron encontrados frente a la Base de Antinarcóticos. También señaló que la detonación de uno de ellos se produjo por una falla en su instalación, mientras el segundo fue destruido de manera controlada por los equipos especializados.

El mandatario departamental indicó que, hasta el momento, no se reportaban personas afectadas por la situación. Además, entregó información sobre otro hecho que estaba siendo verificado por las autoridades en el municipio de Calamar, donde habitantes reportaron haber escuchado una fuerte explosión cerca de la misma hora.

De acuerdo con Rojas, los organismos de seguridad adelantaban labores de verificación en ese municipio, con apoyo de drones, para establecer el punto exacto del posible incidente y determinar qué ocurrió.

El gobernador rechazó estos hechos y señaló que las autoridades mantienen un despliegue en diferentes municipios del departamento para responder ante situaciones que puedan afectar la seguridad de la población. En su pronunciamiento, afirmó: “Rechazamos de manera categórica estos actos criminales que buscan sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los guaviarenses”.

#Atención Sobre las 7:00 Pm, fue abandonado un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos sobre la vía, frente a la Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare. Uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación y el segundo fue destruido de manera… — Yeison Rojas (@YeisonRojasGob) August 8, 2026

La Policía, el Ejército y la Armada mantienen presencia en la región mientras avanzan las verificaciones relacionadas con los dos reportes registrados durante la noche.

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