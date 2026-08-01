Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para dar con los responsables del atentado con un vehículo cargado de explosivos ocurrido frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, en la madrugada de este sábado primero de agosto. Aunque la investigación sigue en curso, el secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, afirmó que, con la información disponible hasta el momento, los hechos son atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sigue a PULZO en Discover

El ataque ocurrió en inmediaciones del comando de la Policía, ubicado en el barrio Tasajero, y dejó al menos ocho uniformados heridos y tres civiles lesionados, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades. La explosión también ocasionó daños en la infraestructura y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en la zona.

Durante un pronunciamiento oficial, el secretario de Seguridad explicó que los policías afectados se encontraban finalizando su jornada laboralcuando fueron sorprendidos por la detonación.

El secretario de Seguridad agregó que las primeras líneas de investigación apuntan al ELN. Además, hace apenas unos días se registró otro atentado en la región, cuando el coronel Jorge Bernal se desplazaba junto a otros uniformados desde Cúcuta hacia el municipio de Sardinata.

Lee También

En ese momento, el oficial señaló en entrevista con Noticias Caracol que, con base en las características del ataque y la presencia de grupos armados en la zona, la institución atribuía esa acciónal frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

“En este sector delinque el ELN, específicamente el frente Juan Fernando Porras Martínez…podemos atribuirle este ataque a ese frente”, afirmó el coronel Bernal en ese momento.

Pese a estas declaraciones, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para recopilar evidencia y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del atentado.

Por su parte, el consejero para la Paz de la región explicó que el atentado ocurre en medio del complejo panorama de orden público que enfrenta Norte de Santander. “Hay que señalar que desde el 15 de enero del año pasado hay una disputa territorial en la zona entre grupos armados ilegales”, manifestó, al referirse al contexto de violencia que afecta al departamento.

Así ocurrió el ataque

La explosión del atentado terrorista se registró durante la madrugada frente al comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado cerca de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

Tras la detonación, una parte de las instalaciones policiales terminó envuelta en llamas, mientras unidades de emergencia atendían a los heridos y aseguraban el perímetro para evitar nuevos riesgos.

El balance preliminar indica que ocho uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos y fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para recibir atención médica especializada. Asimismo, tres civiles también sufrieron lesiones como consecuencia de la explosión. Entre ellos se encuentran un vendedor ambulante, un taxista y una persona que permanecía en su vivienda cuando ocurrió el atentado.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, informó que dos de los policías heridos permanecen en estado de gravedad, mientras los demás lesionados continúan recibiendo atención médica. Tras conocer lo ocurrido, el mandatario suspendió una visita oficial que tenía programada al municipio de Chitagá para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta.

A través de su cuenta de X también rechazó el atentado y manifestó el compromiso de las autoridades para avanzar en la identificación de los responsables.

“Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander.Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho. Solidaridad con las familias y heridos”.

El presidente electo se pronunció

A través de su cuenta de X, el presidente electo condenó el ataque contra la Policía Nacional y expresó su respaldo a los uniformados heridos.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcutacontra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”, manifestó.

Asimismo, aseguró que “el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley”.

Por su parte, la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, rechazó el atentado y anunció medidas para acelerar la búsqueda de los responsables.

“Rechazo con absoluta contundencia los actos terroristas perpetrados esta madrugada en Cúcuta. Quienes atacan a la población civil ybuscan sembrar miedo deben tener la certeza de que sus acciones criminales no quedarán impunes“, afirmó.

La funcionaria indicó que el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fuerza Pública y las demás autoridades, dispuso todas las capacidades para esclarecer los hechos, identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia.

Además,anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado, precisando que la información será manejada con absoluta reserva.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.