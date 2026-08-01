Por: Portal Bogotá

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La Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA) de la Cinemateca de Bogotá y la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) han unido esfuerzos para crear un espacio innovador dedicado a la experimentación y al fortalecimiento de la identidad personal y colectiva. La iniciativa se desarrolla dentro del marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y lleva por nombre Capacidades diversas: Diálogos de los soles. Esta propuesta ofrece a los ciudadanos la oportunidad de participar en un taller gratuito que se llevará a cabo todos los jueves, del 6 al 27 de agosto de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m., con ingreso libre hasta completar cupo.

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El enfoque principal del taller es propiciar la exploración y la transformación de la diversidad en manifestaciones artísticas, partiendo de la idea de que cada individuo constituye un pequeño universo. Según lo expuesto en la convocatoria, el espacio busca fomentar la creación a partir de los gestos, las miradas y las huellas que cada persona deja en diferentes medios y contextos. De esta manera, Diálogos de los soles se presenta como un laboratorio experimental en el que se exploran formas distintas de ser y de relacionarse, promoviendo la construcción de nuevos diálogos entre personas y las realidades que comparten, siempre desde una perspectiva de inclusión y diversidad.

Este taller está especialmente dirigido a personas con capacidades diversas, es decir, a quienes experimentan la vida cotidiana desde perspectivas distintas y enriquecen el tejido social con sus maneras singulares de comunicar, entender y sentir. Así, el programa invita a los participantes a experimentar y dialogar para descubrir otras maneras de expresión artística, profundizando en los múltiples caminos de la identidad.

Como invitado principal destaca Francisco Alicia, cineasta, director de arte y artista visual y escénico, con una trayectoria iniciada en 1994. Su trabajo ha estado vinculado a diferentes comunidades, tales como indígenas, campesinos, niños, adultos mayores, personas con capacidades múltiples, reclusos y jóvenes urbanos, acompañando procesos de formación en comunicación, cinematografía y artes electrónicas.

Esta iniciativa se enmarca en una oferta cultural y educativa más amplia promovida por entidades distritales, que buscan fortalecer la participación ciudadana, el reconocimiento de la diversidad y la apropiación del arte como medio de transformación individual y colectiva.

¿En qué consiste el taller Capacidades diversas: Diálogos de los soles de la Cinemateca de Bogotá?

El taller Capacidades diversas: Diálogos de los soles, organizado por la Cinemateca de Bogotá en conjunto con IDARTES, es un espacio de exploración artística dirigido a personas con capacidades diversas. El objetivo es transformar las diferencias individuales en expresiones artísticas únicas, utilizando medios audiovisuales y otros lenguajes creativos, bajo la orientación de Francisco Alicia, quien tiene una destacada experiencia en metodologías participativas y arte comunitario.

¿Quién es Francisco Alicia y cuál es su trayectoria en procesos artísticos?

Francisco Alicia es cineasta, director de arte y artista visual y escénico. Desde 1994, ha trabajado con comunidades indígenas, campesinas, con niños, adultos mayores, personas con capacidades múltiples, población privada de la libertad y jóvenes urbanos. Su labor se ha enfocado en procesos formativos relacionados con comunicación, cinematografía y artes electrónicas, aportando una visión inclusiva y diversa al quehacer artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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