Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, extiende una invitación a toda la ciudadanía para sumarse a una variada oferta de laboratorios de escritura gratuitos, centrados en la creación poética, durante agosto de 2026. Estas actividades forman parte de la agenda cultural impulsada por el Festival Reverso Bogotá 2026, así como de la iniciativa “la poesía en la radio y las bibliotecas”, que busca abrir espacios en los que los poetas locales participen y dialoguen con la ciudad. Según la información oficial de BibloRed, las actividades están programadas en distintas bibliotecas de la ciudad y tienen entrada libre, por lo que cualquier persona interesada puede acercarse y sumarse sin costo ni inscripción previa.

Sigue a PULZO en Discover

Los laboratorios propuestos abordan distintos aspectos de la poesía, desde el acercamiento a obras y autores en espacios como “catálogo de sinestesias: nociones iniciales sobre la poesía”, hasta encuentros que profundizan en la creación colectiva, el arte audiovisual, los derechos humanos y las intervenciones poéticas en el espacio público. Por ejemplo, el “laboratorio de escritura creativa”, dirigido a adultos y personas mayores, está pensado para quienes buscan descubrir o fortalecer su voz poética, mediante ejercicios de exploración e intercambio con otros participantes. Temáticas como la construcción de imágenes poéticas, el verso libre y la experimentación con figuras retóricas también tienen un lugar protagónico en talleres específicos.

Cada laboratorio se realiza en una biblioteca distinta y está dirigido a públicos variados: desde la infancia y adolescencia, pasando por la juventud y la adultez, hasta personas mayores. Las sesiones están programadas principalmente durante los jueves, viernes y sábados de agosto, en horarios que oscilan entre la mañana y la tarde, de acuerdo con el calendario dispuesto por BibloRed. En espacios como la Biblioteca Pública Bosa, la Biblioteca Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Gabriel García Márquez - Tunal, se privilegiará la conversación, la lectura, la creación literaria y el acercamiento a múltiples voces, estilos y tradiciones poéticas, tanto locales como universales.

Además, el ciclo incluye propuestas como el taller “la calle es poesía”, para escuchar relatos cotidianos de la ciudad y convertirlos en versos, o el espacio “poéticas raras”, centrado en la exploración de voces indígenas, afrocolombianas y corrientes como el nadaísmo o el realismo sucio. También hay actividades que integran la poesía con la música y otras artes, demostrando que la creación poética puede fundirse con lo sonoro, visual y corporal, y trascender el libro para habitar las calles y objetos urbanos. De acuerdo con BibloRed, ninguna de estas actividades requiere experiencia previa, solo curiosidad y ganas de crear.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizarán los laboratorios de poesía gratuitos de BibloRed en agosto 2026?

De acuerdo con la información de BibloRed, los laboratorios de poesía gratuitos tendrán lugar durante todo agosto de 2026 en diferentes bibliotecas públicas de Bogotá. Las bibliotecas participantes incluyen la Biblioteca Rafael Uribe Uribe, Biblioteca Bosa, Carlos E. Restrepo, Soledad Lamprea - Perdomo, La Marichuela, Gabriel García Márquez - Tunal, Julio Mario Santo Domingo, CEFE Cometas, CEFE - Fontanar del Río y El Mirador. La mayoría de las actividades se realizarán los jueves, viernes y sábados, en horarios de mañana y tarde.

¿Quiénes pueden participar y es necesario inscribirse en los talleres de poesía de BibloRed?

Según el mismo BibloRed, la programación de los talleres está dirigida a públicos de todas las edades, desde niñas y niños de 6 años hasta personas mayores. No es necesario inscribirse previamente ni se requiere experiencia, pues la entrada es libre y solo basta acercarse en el día y hora indicados a la biblioteca correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z