Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El miércoles 29 de julio, la Universidad Nacional de Colombia vivió una jornada marcada por la violencia en su campus de Bogotá. Según lo informó el rector José Ismael Peña mediante un comunicado citado por El Espectador, se tomaron inmediatamente todas las "acciones administrativas, jurídicas y de protección necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de quienes puedan estar en riesgo" tras los hechos presentados. Peña comunicó que toda la información y los elementos recogidos sobre los incidentes ya fueron entregados a la Fiscalía y a otras entidades competentes. Recalcó, además, su confianza en la actuación diligente y rigurosa de las instituciones estatales ante la gravedad de la situación.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las medidas adoptadas por la institución está la activación de la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento, disponible tanto presencialmente como por correo electrónico a través de la vicerrectoría de Bogotá y el Programa de Protección y Convivencia. Paralelamente, también permanece habilitado el canal de denuncias de la Fiscalía.

De acuerdo con El Espectador, estos hechos violentos ocurrieron en medio de una protesta. Kevin Arriguí, estudiante de Ciencias Agrarias y representante estudiantil, se encontraba junto a otros retirando pancartas en una de las facultades cuando fueron atacados brutalmente. El grupo recibió golpes, agresiones con botellas y armas cortopunzantes. Arriguí resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital tras recibir, al parecer, ocho puñaladas.

Todo ello coincidió con el proceso de designación de decanos de la Universidad Nacional, procedimiento que, según El Espectador, se realiza cada dos años con una inscripción de candidatos, divulgación de propuestas y una consulta a la comunidad universitaria. En esta consulta, los profesores tienen el 60 % de participación, los estudiantes el 30 % y los egresados el 10 %. Aunque el Consejo Superior Universitario (CSU) puede considerar los resultados, la decisión final sobre los 21 cargos depende de este órgano.

Frente a las amenazas y agresiones, el rector Peña pidió a la comunidad universitaria no dejarse amedrentar ni apartarse del proceso. Insistió en que "La Universidad Nacional no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución".

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que reúne a instituciones públicas y privadas, también repudió lo sucedido. En un pronunciamiento, destacó que "Ninguna diferencia, de ningún tipo, justifica el uso de la violencia contra un miembro de la comunidad académica". Además, ASCUN solicitó al Ministerio de Educación atender el llamado para que se detenga temporalmente la designación del representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el CSU de la Universidad Nacional, propuesta respaldada por rectores de otras entidades públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentaron hechos violentos en la Universidad Nacional de Bogotá?

De acuerdo con información de El Espectador, los actos violentos se dieron durante la noche del 29 de julio en medio de una protesta relacionada con la designación de decanos. En ese contexto, varios estudiantes, incluyendo a Kevin Arriguí, estaban retirando pancartas cuando fueron agredidos por otros individuos, quienes emplearon golpes, botellas y armas cortopunzantes en el ataque.

¿En qué consiste la consulta para elegir decanos en la Universidad Nacional?

Según lo reportado por El Espectador, el proceso de designación de decanos en la Universidad Nacional se realiza cada dos años e implica una consulta a la comunidad. En esta, los profesores aportan el 60 % del peso, los estudiantes el 30 % y los egresados el 10 %. Aun así, la decisión final corresponde al Consejo Superior Universitario (CSU), que puede considerar, pero no está obligado a seguir, el resultado de la consulta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z