Por: Portal Bogotá

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cerró, el 30 de julio de 2026, la recepción de ofertas para la Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-005-2025, destinada a los tramos 3, 4, 5 y 6 de La Nueva 13. El objetivo de este proyecto es transformar la Calle 13 y adaptarla al Sistema de Transporte Público Masivo TransMilenio, incorporando calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacios públicos que van desde la carrera 69F hasta el límite occidental de Bogotá. Sin embargo, la licitación fue declarada desierta, ya que no se presentaron propuestas. Según explicó Orlando Molano, director del IDU, existen recursos garantizados y se buscarán los motivos detrás de la falta de ofertas. Molano detalló que se abrirán diálogos con agremiaciones y contratistas para entender sus razones y, en el futuro, se espera incentivar también a empresas internacionales. El compromiso es abrir de nuevo la licitación una vez se tengan certezas sobre la participación de empresas aptas.

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A pesar de las dificultades en los nuevos tramos, el proyecto de La Nueva 13 avanza en otros frentes. El Tramo 1, por ejemplo, inició obras en el último trimestre de 2025 y ya supera el 43 % de ejecución, con proyección a entregar los puentes de segundo y tercer nivel en 2027 y el tramo completo para 2028. Por otro lado, el proceso de la licitación comenzó oficialmente el 14 de julio de 2025 con la publicación de los pliegos y, tras recibir cerca de trescientas observaciones, el IDU introdujo cinco adendas al proceso, incluyendo un aumento en el presupuesto de $1,3 billones a $2,3 billones. También se extendieron los plazos de preconstrucción y construcción, se incluyó una etapa de mantenimiento y se aumentó el porcentaje destinado a administración, imprevistos y utilidad (AIU) del 23 % al 35 %, con el fin de atender inquietudes previas de las empresas.

Es importante mencionar que, en administraciones anteriores, los tramos 3, 4 y 5 ya habían sido objeto de procesos fallidos. En esta ocasión, la administración de Carlos Fernando Galán enfatizó en revisar y mejorar los puntos débiles señalados, apostando por un diseño de licitación más atractivo y robusto. El respaldo de TRANSMILENIO S.A., actor clave, se mantiene firme. De acuerdo con el gerente Pedro Mauricio Gutiérrez, se busca que la Troncal Calle 13 beneficie a miles de ciudadanos, reduciendo tiempos de viaje del occidente al centro de la ciudad de aproximadamente dos horas a solo 25 minutos.

La Nueva 13, con una extensión de 11,62 kilómetros, contempla carriles exclusivos para TransMilenio, 8 carriles de tráfico mixto, 13 estaciones, un patio-portal, ciclorrutas, más de 510.000 metros cuadrados de espacio público y múltiples puentes peatonales y vehiculares. Para los tramos licitados, el valor de la obra oscila entre los $510 mil y $636 mil millones según cada sector. El IDU reitera que los recursos están garantizados y que existe margen de tiempo suficiente para revisar el proceso y lanzar la licitación nuevamente, sin afectar el inicio programado de obras hacia 2028.

¿Por qué fue declarada desierta la licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6 de la Nueva 13?

La licitación fue declarada desierta debido a que no se presentaron propuestas de empresas para ejecutar los tramos 3, 4, 5 y 6 de La Nueva 13. Según el IDU, ahora se abrirá un periodo de análisis y diálogo con gremios y contratistas, buscando identificar los motivos detrás de la falta de interés y así hacer ajustes que incentiven la participación en futuros procesos.

¿Cuáles son las principales características y beneficios del proyecto La Nueva 13 en Bogotá?

La Nueva 13 es un megaproyecto de más de 11 kilómetros de extensión que busca modernizar la Calle 13 con carriles exclusivos para TransMilenio, tráfico mixto, ciclorrutas, estaciones, un patio-portal, amplios espacios públicos, zonas verdes y numerosos puentes, beneficiando la movilidad de miles de ciudadanos y reduciendo considerablemente los tiempos de viaje entre el occidente y el centro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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