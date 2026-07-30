Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos urbanos más esperados: el ‘Red Bull Moto Urbano’, que tendrá lugar el domingo 2 de agosto de 2026. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se han autorizado una serie de cierres y desvíos viales en la ciudad para facilitar la organización y el desarrollo seguros de esta competencia.

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El principal cierre afecta la avenida calle 85, en el tramo comprendido entre la carrera 13 y la avenida carrera 15. Este cerramiento es total y abarca también la ciclorruta que normalmente funciona sobre este trayecto. La medida comienza a las 4:00 a. m. del 1 de agosto y se mantendrá hasta las 3:00 p. m. del 2 de agosto, permitiendo así la instalación, realización y posterior desmonte del evento, según la SDM.

Para quienes transiten en sentido occidente-oriente por la avenida calle 85, las alternativas recomendadas incluyen tomar la avenida carrera 15 hacia el norte y luego conectar con la calle 90 o la avenida calle 92 hacia el oriente, siguiendo lo indicado en el mapa 1 presentado por las autoridades. Quienes circulan por la autopista Norte y desean tomar la avenida calle 85 al oriente, deberán continuar al norte por la autopista y emplear igualmente la calle 90 o la avenida calle 92 para retomar su recorrido. En tanto, los usuarios de la avenida carrera 15, que transiten de sur a norte y tengan como destino la avenida calle 85 al oriente, pueden optar por la calle 74, la calle 80 o la calle 82 como rutas de acceso alternativas, tal como señala el mapa 2 de la SDM.

Por otra parte, quienes deban movilizarse en sentido oriente-occidente por la avenida calle 85 deben usar la carrera 10 al norte y luego enlazar con la calle 86 al occidente, la avenida carrera 11 al sur y finalmente la calle 78 al occidente, de acuerdo con el mapa 3. Las personas que utilizan la avenida carrera 7 o la avenida carrera 11 en sentido norte-sur y buscan llegar desde la avenida calle 85 al occidente, deben continuar al sur por sus respectivas avenidas y desviarse por la calle 78 al occidente. Igualmente, los que circulan por la carrera 9 en sentido sur-norte, deben tomar la calle 78 al occidente como ruta alterna.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a residentes y visitantes planear sus desplazamientos teniendo en cuenta estas modificaciones temporales, con el fin de evitar contratiempos en la movilidad durante el desarrollo del evento.

¿Cuáles son los desvíos viales por Red Bull Moto Urbano 2026 en Bogotá?

Los desvíos incluyen rutas específicas para cada sentido del tráfico afectado por el cierre de la avenida calle 85. Entre las opciones, se encuentran tomar la avenida carrera 15, la autopista Norte, la calle 90, la avenida calle 92, la carrera 10, la avenida carrera 11, la calle 78, la calle 74, la calle 80 y la calle 82, según los mapas detallados proporcionados por la SDM. Las alternativas varían según el origen y el destino de los usuarios, asegurando diferentes opciones según el sentido en el que se movilizan.

¿En qué horario serán los cierres viales por el evento de motos en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre total de la avenida calle 85 entre carrera 13 y avenida carrera 15 será desde las 4:00 a. m. del 1 de agosto hasta las 3:00 p. m. del 2 de agosto de 2026. Esto permite garantizar la logística necesaria para el montaje, realización y desmontaje de ‘Red Bull Moto Urbano’ en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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