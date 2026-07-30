Por: El Espectador

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El próximo 7 de agosto, Cali será el epicentro de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un evento que moviliza todas las capacidades de seguridad del Estado. De acuerdo con El Espectador, este jueves se instaló el consejo de seguridad en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel López; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; la cúpula militar; autoridades locales y delegados del Gobierno Nacional se reunieron para ultimar los detalles del dispositivo. En este encuentro participaron también integrantes del equipo del presidente electo. La preparación es meticulosa: el Ministerio de Defensa anunció la pronta puesta en marcha de un plan que involucra capacidades terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, para asegurar el desarrollo normal de la jornada.

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Según información del Ministerio, más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional vigilarán tanto Cali como su área metropolitana. Este contingente incluye uniformados especializados en áreas clave como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, unidades motorizadas y aéreas, vigilancia, artillería, evacuación aeromédica y operaciones fluviales. Además, la vigilancia aérea estará garantizada por helicópteros y aviones del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sobrevolarán la ciudad para reaccionar oportunamente frente a cualquier eventualidad. Drones serán empleados en vigilancia estratégica y, como parte de las medidas, el uso de drones privados ha sido prohibido en Cali y en municipios priorizados, bajo supervisión directa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las autoridades también han fortalecido los dispositivos de inteligencia militar y policial. Según la gobernadora Toro, hay un Puesto de Mando Unificado en funcionamiento y se desplegaron refuerzos de la Tercera Brigada con puntos de control en los principales accesos a la ciudad, buscando blindar las entradas y salidas de Cali. El alcance del operativo abarca otros municipios, incluidos Palmira, Tuluá, Buenaventura, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Jamundí y Dagua. Entre las acciones acordadas, se dispuso una recompensa de hasta COP 500 millones por información sobre amenazas, vehículos o drones sospechosos.

Con el objetivo de reducir riesgos, se implementarán restricciones al transporte de combustible en galones y se aplicará ley seca desde el día anterior al acto. Todo el plan, según la ministra Verbel López, busca garantizar la seguridad antes, durante y después de la histórica jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para la posesión presidencial en Cali?

Las medidas incluyen el despliegue de más de 11.000 uniformados, vigilancia interdisciplinaria en tierra, aire y agua, uso de sistemas antidrones, prohibición del sobrevuelo de drones privados, refuerzos en entradas y salidas de Cali, presencia en municipios prioritarios, restricción al transporte de combustible y ley seca desde la víspera del evento, según información citada de El Espectador y el Ministerio de Defensa.

¿Por qué se prohíbe el uso de drones durante la posesión presidencial?

La prohibición del sobrevuelo de drones en Cali y municipios priorizados responde a la necesidad de crear un escudo de seguridad y prevenir posibles riesgos o amenazas tecnológicas durante la posesión presidencial. Esta restricción, bajo vigilancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, busca evitar interferencias e incidentes durante el operativo especial de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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