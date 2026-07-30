Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 31 de julio se presentará una significativa reducción en la presión del servicio de agua potable en varios sectores de Cali. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto de Empresas Municipales de Cali (Emcali), "la Gerencia de Acueducto llevará a cabo el cambio de válvula no operativa en la red de distribución de agua potable". Esta intervención, según el anuncio oficial citado por Noticiero 90 Minutos, exige realizar trabajos específicos que afectan la regularidad del abastecimiento, buscando un impacto positivo a largo plazo para quienes residen en las zonas involucradas.

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Los trabajos programados tienen lugar entre la calle 72 P y la calle 73, en el tramo que va de la carrera 26 G3 hasta la carrera 27 E. Así mismo, se verán afectados los sectores que corresponden a la calle 72 hasta la calle 73, entre la carrera 27 G hasta la carrera 28 J, y desde la calle 73 hasta la Transversal 103, en la zona comprendida entre la Diagonal 26 G9 y la carrera 26 P. Dentro de estas áreas se encuentran los barrios Marroquín I, II y III, Los Lagos, Omar Torrijos y El Poblado III.

El rango horario de la afectación irá desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lapso durante el cual los residentes experimentarán baja presión en el suministro de agua. Emcali, consciente de la relevancia de garantizar el acceso al agua durante tantas horas, estableció que "se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", lo que permitirá mitigar los efectos negativos para los habitantes durante la jornada.

Esta intervención, de acuerdo con la información provista, tiene como objetivo central el mejoramiento en la calidad del servicio que reciben los usuarios. Tal como lo manifestó la fuente: "Este es un trabajo que se realiza con el propósito de mejorar la calidad del servicio a los usuarios".

¿Cuáles barrios de Cali tendrán baja presión de agua el 31 de julio?

Según información oficial de Emcali y Noticiero 90 Minutos, los barrios que experimentarán baja presión de agua son Marroquín I, II y III, Los Lagos, Omar Torrijos y El Poblado III, durante más de 15 horas, como resultado del cambio de una válvula en la red de distribución.

¿Por qué Emcali hará trabajos en la red de distribución de agua potable este viernes?

La Gerencia de Acueducto de Emcali informó que la intervención busca reemplazar una válvula no operativa, lo que permitirá el mejoramiento de la calidad en el suministro de agua para los usuarios de las zonas afectadas. Esto garantizará un servicio más eficiente en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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