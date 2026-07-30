Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Consejo de Estado resolvió suspender de manera provisional la Resolución 0478, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta disposición, que buscaba extender la habilitación de varios sábados, domingos y días festivos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026, tenía la finalidad de ampliar el margen temporal para adelantar trámites precontractuales y contractuales previos al cambio de gobierno. Sin embargo, el alto tribunal determinó que la resolución contravenía lo establecido por el Decreto-Ley 1042 de 1978, norma que rige la jornada laboral de los servidores públicos colombianos, según informó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

El Consejo de Estado señaló, de acuerdo con el mismo medio, que la Resolución 0478 obligaba al personal a laborar durante los días no hábiles indicados sin reconocerles, en compensación, el pago de horas extras o remuneraciones adicionales, aun si el trabajo desarrollado no sobrepasaba la jornada semanal máxima permitida por ley. La decisión enfatizó que cualquier actividad realizada en días inhábiles debe compensarse conforme lo dispone el marco legal vigente y no puede desconocer derechos laborales fundamentales, como el pago de horas extraordinarias.

La medida cautelar fue decretada por el magistrado ponente William Barrera Muñoz, quien consideró urgente intervenir para evitar que la Resolución 0478 surtiera plenos efectos antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Si se hubiese seguido el trámite ordinario, la controversia quedaría sin objeto pues la regulación se derogaría automáticamente unos días antes del cambio de gobierno.

Esta suspensión responde a una acción presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) el 10 de julio de 2026, argumentando que el empalme presidencial —la labor de rendición de cuentas y transmisión de información institucional— no justifica ampliaciones extraordinarias de los periodos de trabajo, menos aún sin el respectivo reconocimiento de horas y pagos por trabajo adicional. El Consejo de Estado, además, subrayó que el Dapre argumentó su decisión en razones generales como la importancia del empalme, sin demostrar una situación de emergencia o una necesidad excepcional que justificara tal medida. Así, la decisión reafirma la necesidad de respetar los derechos de los servidores públicos y seguir lo señalado por las normas laborales vigentes.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la Resolución 0478 del Dapre en Colombia?

El Consejo de Estado suspendió dicha resolución porque contradecía el Decreto-Ley 1042 de 1978 sobre la jornada laboral de los funcionarios públicos, ya que obligaba a trabajar en días no hábiles sin compensación o pago adicional, lo que vulnera derechos reconocidos por la ley.

¿Cuál es el objetivo del empalme presidencial y por qué no justifica ampliar la jornada laboral?

De acuerdo con la Fundación para el Estado de Derecho, el empalme presidencial consiste en rendición de cuentas y transmisión de información institucional; no demanda la ampliación extraordinaria de tiempos de trabajo ni actuaciones contractuales o administrativas fuera de los márgenes habituales, especialmente sin la respectiva remuneración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.