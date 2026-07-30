Por: Canal Uno

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Tres personas fueron asesinadas en la vía que comunica a los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del Cauca, en un ataque que dejó consternada a la región. Las víctimas se movilizaban en bicicleta por el sector de Miraflores cuando fueron atacadas por un grupo armado no identificado.

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Las víctimas y la escena

Las autoridades continúan verificando la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas en que ocurrió el triple homicidio. Tras conocerse el hecho, autoridades indígenas de la zona y comunidades campesinas se desplazaron al lugar para apoyar la inspección judicial y avanzar en las primeras diligencias. Hasta el momento no se ha establecido con claridad quiénes serían los responsables ni cuál habría sido el móvil del ataque.

Masacre número 77

El caso elevó a 77 la cifra de masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026, según el monitoreo citado de INDEPAZ. La violencia en Cauca vuelve así a quedar en el centro de la preocupación nacional, en un departamento donde se mantienen alertas por presencia de grupos armados y por la vulnerabilidad de la población civil.

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Violencia en Cauca

El departamento del Cauca ha sido uno de los más golpeados por hechos armados en 2026, con múltiples masacres y ataques que han afectado tanto zonas rurales como corredores viales estratégicos. La presencia de grupos armados ilegales y la disputa territorial siguen alimentando un escenario de alto riesgo para comunidades campesinas, indígenas y población civil.

El triple homicidio en Silvia se suma a ese panorama y vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia en una de las regiones más sensibles del país. Mientras avanza la investigación, la prioridad es esclarecer quiénes ejecutaron el ataque y por qué eligieron ese corredor vial.

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