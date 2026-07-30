Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer una masacre ocurrida en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinados dentro de una vivienda del barrio Los Cerezos, en la comuna seis.

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Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, un adolescente de 16 años y un niño de 12, hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del municipio.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por la Policía y la Fiscalía, el crimen se registró el pasado martes 28 de julio, cuando varios hombres armados llegaron hasta el inmueble donde residían las víctimas y, presuntamente, abrieron fuego en su contra.

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Tras el ataque, los tres cuerpos fueron encontrados al interior de la vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la tercera persona fallecida ni han precisado el parentesco entre las víctimas, aunque confirmaron que pertenecían a la misma familia.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del múltiple homicidio.

Entre las líneas de investigación que manejan las autoridades figuran un posible ajuste de cuentas y una eventual relación con actividades de microtráfico. No obstante, ambas hipótesis permanecen bajo verificación y, por ahora, ninguna ha sido confirmada oficialmente.

Los investigadores también analizan las evidencias encontradas en el lugar para establecer cómo se produjo el ataque y determinar si en el crimen participaron una o varias personas.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso ni han informado si las víctimas habían recibido amenazas antes del ataque.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, unidades de la Policía mantienen presencia en el sector, al tiempo que la Fiscalía continúa con las labores investigativas para esclarecer este hecho de violencia que enluta al municipio de Soacha.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el avance de la investigación, una vez concluyan las primeras actuaciones judiciales.

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